Ovaj poznati muškarac dugovao je Saši Popoviću 68.000 evra: Molio sam ga da mu vratim, nije hteo ni da čuje

Kompozitor Goran Ratković Rale svojevremeno je priznao da je Saši Popoviću dugovao oko 68.000 evra, a kasnije mu je estradni mag taj dug oprostio.

On je otvorio dušu i izneo nepoznate detalje svog fascinantnog života, govoreći o odnosu sa Sašom Popovićem.

Kao mladić, Rale je bio ulični pevač u inostranstvu, ali se njegov život promenio iz korena kada ga je sa Sašom Popovićem povezao tekstopisac Miladin Bogosavljević. Iako je Popović bio oduševljen onim što Rale i njegov saradnik Srki Boj rade, njihov put do vrha obeležili su ogromni dugovi, rasipništvo i neverovatne estradne svađe. Rale je priznao da je u jednom periodu dnevno umeo da uzme od 500 do čak 20.000 evra, te da je zbog svog načina života potpuno izgubio osećaj za novac.

Mesečno je plaćao i do 10.000 maraka za cehove u kafeteriji onima koji su se pozivali na njega. Zbog toga su se dugovi gomilali, a jednog dana Popović mu je pokazao papir na kojem je pisao iznos od neverovatnih 68.000 evra.

- Ovako kaže: "Ne duguješ mi više ništa, nemoj da si mi potražio, od danas mi više ne tražiš ni jednu marku". Ja ga molim, nemoj to da radiš, šta mi je to, to mi je, možda mesec dana rada, nemoj, molim te, nemoj, pa evo, vratiću ti sad. I ne, neće da čuje - ispričao je Rale i dodao da se nakon toga "potpuno pogubio".

