Bojan iz Leksingtona sa ženom i troje dece živi u luks penthausu na Voždvocu, a komšije pričaju kakvi su ljudi: Njihov stan je najveći u kompleksu

Bojan Vasković (41), frontmen popularne grupe "Lexington", svio je porodično gnezdo na beogradskoj opštini Voždovac, gde sa suprugom Aleksandrom i njihovo troje dece uživa u pravoj idili.

Pevač poseduje najveći stan u celom stambenom kompleksu, prostrani penthaus koji se nalazi na 18. spratu zgrade.

Kako bi svojoj porodici obezbedio mir i privatnost, Bojan Vasković je odabrao kompleks koji je opasan kapijama. Za svaki ulazak u ovo elitno naselje potrebna je najava i dozvola stanara. Uprkos velikoj popularnosti, komšije za porodicu Vasković imaju samo reči hvale, ističući da su veoma skladni, kulturni i tihi.

- Oni imaju možda i jedan od najvećih stanova u ovom kompleksu. Imaju penthaus i to je sigurno jedan od boljih stanova ovde. Dobri su ljudi, kulturni i tihi - otkrio je jedan od komšija za domaće medije, dodajući da se svima ljubazno jave i da se njihovi mališani divno slažu sa ostalom decom u dvorištu kompleksa.

Druga komšinica je dodala da Bojanovu suprugu Aleksandru viđaju češće nego pevača: "To je jedna divna porodica... Kulturni su, tihi i svi se drže zajedno. Divno je što ih imamo u našem okruženju i da naša deca imaju lep uzor jedne poznate ličnosti".

Iako danas uživaju u porodičnoj sreći, Bojan i Aleksandra su nedavno prošli kroz izuzetno dramatičan period. Naime, njihova najmlađa ćerka Helena rođena je pre vremena, u 25. nedelji trudnoće, i imala je jako male šanse da preživi.

- Teorijski gledano moja beba nije imala šanse da preživi, ali je preživela. Ono što mi je u to teško vreme davalo snagu je bilo to da pričam samo sa lekarim - ispričala je Aleksandra otvoreno o ovoj teškoj borbi. Hrabra majka je istakla da su joj u tim trenucima najvažniji bili znanje i iskustvo doktora, ogromna podrška porodice, ali i vera koja joj je davala snagu da izdrži.

