Moj svet: Darko Lazić objavio fotku sa ćerkama pokojnog brata, emotivni prizor iz Brestača tera na suze (FOTO)

Darko Lazić proživljava najteže dane u životu nakon što je izgubio rođenog brata Dragana koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći. On je sada podelio fotografiju iz porodičnog doma i pokazao šta mu je jedino što mu vraća osmeh na lice.
Darko Lazić napravio je fotografiju sa svojom i decom njegovog pokojnog brata, koji ga toliko grle da su ga obalili na pod. Deca su nasmejana i vesela, a ovo je izmamilo i osmeh pevaču.
Pevač je objavio ovu fotografiju i kratko napisao: "Moj svet", dodajući emotikone srca i molitve. Objavu je pratila i numera "Porodica".
Folker Darko Lazić podelio je uspomenu sa bratom Draganom koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći prošle nedelje. Darko je pokazao kako su on i brat provodili vreme.
Darko i Dragan su bili jako povezani i imali su dosta zajedničkih aktivnosti poput pecanja, vožnje motora, ali i boksa.
- Niko neće nikada moći da zameni tvoje mesto. Sa tobom je uvek smeh, bato mnogo mi fali svaki ovaj trenutak i svaka tvoja šala rođeni - napisao je on u opisu.
