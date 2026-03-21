Kristinu Spalević savetovala Kristijanova bivša žena posle haosa na Voždovcu: Vređao me je i pred policijom

Voditeljka i bivša učesnica rijalitija Kristina Spalević gostujući u potkastu Lune Đogani razvezala je jezik o Kristijanu Goluboviću, sa kojima ima dvoje dece, nakon što je odlučila da na njihovu vanbračnu zajednicu stavi tačku.

Napustio ju je optimizam, te ističe da više ne veruje da će se Kristijan ikada promeniti.

- Shvatila sam da kada posle dužeg razdvajanja nema promene tu se onda ništa neće promeniti. Onda je uhvatio talas rasprava i zatim sam ja pozvala policiju. To mi je bila najveća borba u životu. Kad je policija došla nisam ni shvatila šta se dešava i da ću morati u stanicu da idem da dam izjavu. Međutim, sve stoji u izjavi i on je mene vređao i pred policijom i meni je to udarilo na ego i otišla sam do kraja, prijavila ga i on sada ima zabranu - počela je Kristina, a potom iznela dodatne detalje:

- Meni je on sam govorio, savetovala me je njegova bivša žena, njegovi roditelji da on sam ne zna kako troši novac i nikad ni ne zna koliko ima novca. Krade ga i on mi je sam rekao kradem i sklanjam sa strane, kao što bi moja baba štekala od mog dede u tom smislu. To ja nikada nisam uradila i hvala Bogu počela sam da radim, iako je izjavio da nisam sama sposobna da izdržavam decu, možda nisam u ovom momentu, ali ću svakako biti. Šta ta rečenica znači? Da ukoliko nije sa mnom nema obavezu prema deci. Moram da kažem, da u to ne sumnjam jer on i ćerki iz prethodnog braka obezbedi sve što treba, ali oni imaju stan, mi ne. Pružiće deci, ali da sam zadovoljna trenutnim ponašenjem nisam. Nisam neko ko će dva puta da zove za pelene, a bila sam primorana, ne njega da zovem već da idem preko posrednika. On možda ne shvata da je došlo do čega je došlo, ali ovo je difinitivno kraj. Brine me egzistencija, ali stisnite žene zube i sreća prati hrabre. Otišla bih u šumu da živim sa decom i tamo da lovim, ali više se ne bih vraćala. Ono što mi pomaže u ovim trenucima jesu duhovnik, molitva i crkva, Bog i vera, ali i dobra muzika, a volim i crkvenu muzika - rekla je Kristina.

POVEZANE VESTI

Domaći

Novčani problemi su nastali zbog njegove bolesti: Kristina Spalević o bratu sa cerebralnom paralizom: Počela sam da radim sa 17 godina...

Domaći

NASTAVLJAMO VRSTU: Kristijan Golubović i Kristina Spalević imaju poseban razlog za slavlje! Nakon vesti o razvodu, ovo je sve iznenadilo (VIDEO)

Domaći

Kristina Spalević odjednom uradila pet estetskih zahvata: Ovako izgleda 48 sati nakon operacije (FOTO)

Domaći

Kristina Spalević grmi u miniću! Svi komentarišu njenu fotku posle razvoda od Kristijana: Grmi s 30 kg manje!

Domaći

ŠOK! RAZVODE SE VESNA I ĐOLE ĐOGANI?!

Domaći

Folira se ona, namćorskim stavom može da odbije čoveka: Bivša zadrugarka otkrila da joj je Gastoz iskreniji, pa se osvrnula na Anđelino ponašanje (VID