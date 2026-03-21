Pogledajte uznemirujuće kadrove: Tamara Bojanić snimala bivšeg tokom svađe, a onda se čuo udarac i jauci: Uzeo mi je 3.000 evra i ključeve od kola (FOTO)

Nekadašnja teniserka, a danas zvezda sajta za odrasle na kom zarađuje plasiranjem svojih fotografija, Tamara Bojanić, preživela je pravu dramu kada ju je u njenom stanu, kako ona tvrdi, napao bivši dečko.

Tamara je na mrežama objavila uznemirujući video na kom grca u suzama dok snima stan koji je, prema njenim tvrdnjama, njen bivši partner potpuno demolirao. Na prvom snimku koji je podelila, čuje se rasprava u kojoj mu ona izričito govori da napusti stan, dok on ponavlja rečenicu: "Ko mi garantuje da ovo nećeš da okačiš?".

Ovaj jezivi klip se, kako Tamara tvrdi, prekida upravo njegovim fizičkim udarcem.

Ono što je dodatno šokiralo javnost jesu teške optužbe koje je starleta iznela na njegov račun. Navodno ju je bivši dečko, pored fizičkog napada, i pokrao.

- Uzeo mi je GT, uremio ga. Pa mi je ukrao ključeve od karere. Skinuo mi je 3.000 evra sa kartice, koju mi je ukrao i misli da ćemo da se pomirimo - napisala je Tamara u opisu snimka, tvrdeći da je to pozadina ovog haosa.

