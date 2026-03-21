AKTUELNO

Domaći

Aleksandra Mladenović kupila pauna! Pevačica ima mini farmu, komšije odmah digle glas

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: Pink.rs ||

Aleksandra Mladenović ne krije koliki je ljubitelj životinja. S obzirom da ona živi u Beogradu u stanu, njenim roditeljima često donosi neke nove životinje, koje čuvaju u svom dvorištu u rodnom mestu pevačice, Žitorađe.

Gostujući u jednoj emisiji, pevačica je govorila o ljubavi prema životinjama.

– Poslednje sam kupila pauna. Magarca su vratili niko nije hteo da ga čuva. Obožavam životinje i kada budem imala svoju porodicu i kada se budem udala sigurno ću imati životinje sada kada živim sama ne mogu da se posvetim– tvrdi Mladenovićka koja kaže da je pauna uzela u dogovoru sa bratom i koji je na kraju odleteo.

Ona je ispričala anegdotu o jarićima koji su dugo boravili u njenom porodičnom domu.

– To su bili mali patuljasti jarići dugo su bili kod nas dok komšije nisu pitale majku kakva deca to plaču– prisetila se Aleksandra.

Inače, pevačica je svojevremeno radila na njivi.

- Nije me sramota da kažem da čistim svinjac, da plevim luk i berem paprike. Imamo sjajan plastenik i sve što treba da se pomogne, ja pritrčim. Nije me sramota jer bih se u suprotnom stidela mesta u kojem sam odrasla, a ja ga volim najviše na svetu. Za mene je ovo centar sveta i nijedna svetska sila ne može da me promeni. Srećna sam što sam uspela, ali imala sam cilj - rekla je tada pevačica.

Autor: D.T.

#Aleksandra Mladenović

