Naš folker prevario ženu, a sad kuka što je on taj koji se iselio iz kuće: To mi je bolna priča...

Marko Gačić i njegova sada već bivša supruga Goga Gačić stavili su tačku na brak zbog njegove prevare. Pevačica je ostala da živi u kući sa njegovim roditeljima, a pevač je samovoljno napustio porodični dom.

Sada, je ipak gostujući u jednoj emisiji izjavio da ga boli što je on taj koji je morao da se iseli.

- To mi je bolna priča, ja sam se rodio u toj kući. U tom dvorištu žive četiri generacije, moja baka je živa i dalje. Znači - baka, moji roditelji, mi, naša deca, i ja u tom momentu iznosim stvari... - rekao je Marko, a na pitanje da li je on bio taj koji je rekao da će se iseliti, odgovorio je:

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Da. Ne mogu da se setim tačno kako je tekao razgovor, ali možda kao da je to najbolje rešenje zbog dece, da se ne pravi deci problem jer... Sve se to tako brzo desilo. Više nemam zajedničkog života. Koliko god je meni bilo teško, bio sam u fazonu otići ću ja, da ne pravimo deci šokove - izjavio je Marko Gačić za "Minsko polje".

On je, podsetimo, nakon napuštanja doma započeo život sa ljubavnicom s kojom je i varao ženu.

S druge strane, Goga ga je demantovala da je njihov brak bio "samo na papiru".

- To moram da demantujem. Ispratila sam naravno šta je rekao, nije istina da smo živeli tek tako, pro forme. Istina jeste da sam pronašla poruke, javno je priznao šta je uradio. Nismo imali krizu u braku niti bilo kakvih problema. U porodici naravno da uvek postoje neke situacije i problemi koji su rešivi, smatram da se uz dobar razgovor sve može popraviti - rekla je ona i rekla da nikada nije sumnjala da joj je muž neveran. 

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam sumnjala, nemam vremena za to, a i zašto bih bila sa nekim u koga sumnjam? Do mene su dolazile neke priče, ali nisam dozvolila da to utiče na naš odnos. Smatram da su brak i ljubav tvrđava koju ne može tek tako neko da sruši. Sasvim slučajno sam videla i poruke i pozive. Kakva bi mogla da mi bude reakcija na to? Nisam vikala, nisam taj tip, možda nije dobro to što držim stvari u sebi. Suze su okej i suze su lek za neke stvari. Teško mi je bilo, evo i sada gutam knedlu kada pričam o tome. U sekundi se raspalo sve, ne umem to da pojasnim. Teško mi je još uvek da pričam o tome.

