KRAJ PORODIČNOG PAKLA! Rat Miše Grofa i Nikoline završen na Vidojevom grobu: Pucale jezive optužbe, mešali policiju i sud, a onda se svekar iznenadio jednim potezom

Nakon što je istoričar umetnosti Vidoje Ristović iznenada preminuo 8. maja 2022. godine, usledio je jedan od najpraćenijih i najbrutalnijih medijskih ratova na našim prostorima.

Ipak, nakon četiri duge godine prepucavanja, suđenja i javnih uvreda, Nikolina Pišek i Miša Grof odlučili su da spuste loptu i reše nesuglasice.

Do pomirenja koje je šokiralo javnost nije došlo planirano, već potpuno spontano. Prvi korak ka obnavljanju odnosa desio se u Zagrebu, gde su Nikolina i Miša seli i otvoreno porazgovarali o svim problemima koji su ih godinama razdvajali.

- Najpre smo se videli u Zagrebu. Tamo smo popričali i rešili porodične probleme. Nije bilo lako, ali je bilo neophodno - potvrdio je Miša Grof, ističući da su shvatili da nema smisla nastavljati sukob. Nakon ovog susreta, Nikolina Pišek je sa ćerkom doputovala u Beograd, gde su vreme proveli kao prava porodica, a najemotivniji detalj bio je njihov zajednički odlazak na Vidojev grob.

- Moram da vam kažem da smo nas dvoje zajedno bili na groblju. Odneli smo lepo cveće. Bogu hvala, pomirili smo se i sada je sve u najboljem redu - izjavio je Vidojev otac.

Njega je posebno dirnulo saznanje od radnika pogrebnog preduzeća da Nikolina redovno šalje sveže cveće na Vidojevu večnu kuću, što on vidi kao znak njenog dubokog poštovanja prema pokojnom suprugu.

Četiri godine pakla: "Ne dam joj moju dedovinu"

Iako je sada sve u najboljem redu, javnost dobro pamti teške reči koje su padale sa obe strane. Glavni kamen spoticanja bila je raspodela imovine. Miša Grof je godinama tvrdio da Vidoje nije posedovao ništa i da se sva imovina vodi isključivo na njegovo ime.

Svekar je bio isključiv u nameri da snajki ne prepusti bogatstvo.

- Kako bi ona delila moju dedovinu? Nasledio sam kuću u centru grada, 18 stanova u Cvijićevoj - govorio je tada besni Miša, dodajući da ne želi da Nikolina nosi antikvitete i umetnine u Hrvatsku i prodaje ih.

S druge strane, Nikolina je tvrdila da je Miša onemogućio rad sudskim veštacima i namerno usporio popis imovine kako ostavinska rasprava ne bi ni počela.

Zabrane prilaska, policija i zaključani stanovi

Sukob je u nekoliko navrata eskalirao do te mere da je Nikolina tvrdila kako joj Miša nije dozvoljavao da uđe u beogradski stan u kojem je živela sa Vidojem i ćerkom čitavu deceniju.

- Deda Miša ne da da se uđe - poručivala je voditeljka, ironično nazivajući članove Vidojeve porodice svojim "dragim neprijateljima".

U dramu se umešala i Vidojeva ćerka iz prvog braka, Matea, koja je takođe pokrenula imovinski postupak protiv Nikoline u želji da joj "uzme sve što ima", pa su se sudski procesi vodili i u Srbiji i u Hrvatskoj. Situacija oko imovine bila je toliko napeta da su izvori tvrdili da će notar morati da izda naredbu da se popis izvrši uz pomoć policije, jer je Miša odbijao saradnju.

Pored stambenog i finansijskog pitanja, padale su i teške optužbe na ličnom nivou. Miša je javno prozivao Nikolinu da se nije pojavila na pomenu svom suprugu i govorio da nju zanima samo novac, dok je ona isticala da joj je on u noći Vidojeve smrti praktično ukrao dragocenosti iz stana i rekao da ga "nije briga gde će" ona i deca. Danas, na sreću obe strane, sve ove teške reči i sudski postupci ostali su u prošlosti.

- Sve što je bilo, sada je iza nas - zaključio je Miša Grof, označivši kraj jednog od najturbulentnijih porodičnih ratova.

Autor: M.K.