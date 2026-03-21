PREVARIO ŽENU I OSTAVIO JE SA DVOJE DECE! Pevač sad zažalio što je on taj koji se iselio iz porodične kuće: To mi je bolno, rodio sam se tu...

Marko Gačić našao se u centru skandala kada se saznalo da je prevario Gogu Gačić nakon 10 godina braka. Nakon razvoda pevačica je ostala da živi u kući sa decom i Markovim roditeljima, a on je napustio dom.

Marko je sada rekao da mu je najteže to što je on taj koji je morao da se iseli, što je šokiralo javnost.

- To mi je bolna priča, ja sam se rodio u toj kući. U tom dvorištu žive četiri generacije, moja baka je živa i dalje. Znači - baka, moji roditelji, mi, naša deca, i ja u tom momentu iznosim stvari... - rekao je Marko, a na pitanje da li je on bio taj koji je rekao da će se iseliti, odgovorio je:

- Da. Ne mogu da se setim tačno kako je tekao razgovor, ali možda kao da je to najbolje rešenje zbog dece, da se ne pravi deci problem jer... Sve se to tako brzo desilo. Više nemam zajedničkog života. Koliko god je meni bilo teško, bio sam u fazonu otići ću ja, da ne pravimo deci šokove - izjavio je Marko Gačić u jednoj emisiji.

Autor: Pink.rs