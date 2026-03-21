NAŠA PEVAČICA (52) OTKAZALA NASTUP U BEOGRADU ZBOG ZDRAVLJA: Javno se oglasila i zabrinula fanove

Pevačica Tina Ivanović ovog vikenda je bila prinuđena da promeni planove i otkaže unapred zakazan nastup u Beogradu. Iako je publika s nestrpljenjem očekivala još jedno njeno druženje, pevačica se oglasila i objasnila da je došlo do iznenadnog zdravstvenog problema zbog kog neće biti u mogućnosti da izađe na scenu.

Tina Ivanović već decenijama traje na estradi, a njeni nastupi su gotovo uvek unapred rasprodati i zakazani.

Tina Ivanović otkazala nastup

Ipak, iako je ovog vikenda trebalo da nastupi u Beogradu, zbog iznenadnih zdravstvenih tegoba bila je primorana da ga otkaže. Tim povodom se oglasila i obavestila fanove o novonastaloj situaciji.

- Dragi moji, zbog moje iznenadne zdravstvene situacije, večeras sam morala otkazati zakazani nastup u klubu Santo Domingo u beogradu. Žao mi je ali je zdravlje uvek na prvom mestu. Vidimo se drugi put. Voli vas Tina - napisala je ona.

Autor: M.K.