POLICIJA ZAUSTAVILA NATAŠU BEKVALAC! Odmah je udarili po džepu, a evo KOLIKA JE KAZNA: Pevačica se oglasila u četiri reči! (FOTO)

Pevačica Nataša Bekvalac doživela je neprijatnost u inostranstvu, pa se ovim povodom oglasila na društvenim mrežama. Nataša je podelila sliku priznanice o plaćenoj kazni, otkrivši detalje.
Prema objavljenom dokumentu, prekršaj se dogodio danas, 21. marta 2026. godine, u 14:28 časova, na autoputu Autobahn A81 u Nemačkoj, gde se Nataša nalazi zbog dogovorenog nastupa.
Kako se navodi u zapisniku, Nataša je u vozilu marke "Reno" napravila prekršaj jer nije koristila sigurnosni pojas.Kazna je, prema pravilima u Nemačkoj, naplaćena na licu mesta u iznosu od 30 evra, što potvrđuje priznanica koju je pevačica podelila sa svima.
- Vezujte se u Nemačkama - pisalo je u pomenutoj objavi.
