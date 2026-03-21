DŽINOVIĆU ĆERKA NIJE DOŠLA NA BAJRAM! Pevač ne krije tugu zbog odnosa sa Đinom: Zajednički jezik NE MOŽE DA SE PRONAĐE! Haris okupio sve u vili, a od nje ni traga ni glasa!

Pevač Haris Džinović obeležio je Bajram u krugu najbližih, ali su svi primetili izostanak njegove ćerke Đine. Dok je sin Kan sve vreme stajao uz oca, otkriven je i pravi razlog narušenih odnosa u poznatoj porodici.

Haris Džinović proslavio je Bajram u svojoj luksuznoj vili na Senjaku, okupivši brojne prijatelje i kolege sa estrade. Pevač nije krio dobro raspoloženje, a osmeh sa lica nije skidao dok se kućom orila pesma. U ulozi pravog domaćina našao se i njegov sin Kan Džinović, koji je ocu bio najveća podrška - dočekivao je goste i pomagao oko same organizacije kako bi sve prošlo u najboljem redu.

Kan je atmosferu sa proslave podelio i na društvenim mrežama, gde je objavio zajedničku crno-belu fotografiju sa ocem, na kojoj Haris ponosno pozira, ostavši veran svom prepoznatljivom stilu - opuštenoj košulji i šeširu.

Ipak, ono o čemu se najviše šuška jeste to što Đina Džinović nije prisustvovala porodičnom okupljanju. Atraktivna naslednica nedavno je napravila veliki životni korak i preselila se u Barselonu, a njen nedolazak u Beograd dodatno je podgrejao priče o raskolu u porodici.

Kako navodi izvor blizak porodici, Haris i Đina već neko vreme ne uspevaju da pronađu zajednički jezik.

- Đina i Haris nisu u najboljim odnosima, pa njeno odsustvo nije iznenadilo one koji prate situaciju. Kan je bio uz oca sve vreme, ali se njen izostanak i te kako osetio. Ne može se reći da je Harisu svejedno, ali deluje da se pomirio s tim da trenutno ne mogu da pronađu zajednički jezik, posebno nakon njegovog razvoda od Meline Džinović - navodi izvor blizak Džinovićima za "Informer".

Izvor dodaje i da je Đina po mnogo čemu slična majci Melini, te da legendarni pevač veoma teško prelazi preko nekih njenih životnih odluka.

Dok Đina gradi svoj život u Španiji, sasvim je jasno da je Kan odlučio da u ovim izazovnim trenucima čvrsto stane uz oca i bude mu najveći oslonac.

Autor: M.K.