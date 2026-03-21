DA BI NEKO BIO MOJ PRIJATELJ, BUKVALNO MORA DA LEGNE SA MNOM: Rada Manojlović šokirala priznanjem, pa se dotakla Milana Stankovića!

Pevačica Rada Manojlović govorila je o majčinstvu, smrti svoje majke kao i prijateljstvima. Ona je istakla i da je sa Milanom Stankovićem ostala prijatelj na njeno insistiranje.

Rada je na samom početku rekla da nekada ne može da gleda svoje intervjue zbog toga što se previše smeje.

- Čak i neke svoje intervjue koje ne mogu da gledam, bukvalno se cerekam i kezim kao luda na brašno, i onda shvatam one komentare "šta se ona više toliko smeje" - priznala je Rada koja je potom govorila o najvećoj traumi i smrti majke.

- Moja mama je umrla u mojim godinama. Imala je 39 godina kad je umrla. I da li je taj presek bio tu, u smislu, Bože, koliko je to kratko sve. Imao je te komentare "rodi već jednom to dete", jer ja imam 39 godina. Pa čekaj, da l’ će te vi možda da ga čuvate - rekla je ona.

"Da bi bio prijatelj, mora da legne sa mnom"

Rada je kroz smeh komentarisala svoja prijateljstva.

- Da bi neko bio moj prijatelj bukvalno mora da legne sa mnom (smeh). Majke mi, tako ispada. Ja ne znam, nemam rešenje - rekla je ona pa se dotakla odnosa sa bivšim dečkom Milanom Stankovićem koji je nestao iz javnosti i promenio život iz korena.

- Milan je isto sličan meni. Moram da kažem da sam ja bila uporna da ostanemo prijatelji jer on može bez – rekla je pevačica u emisiji "Bez filtera sa Sara Miom".

Autor: M.K.