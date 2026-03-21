BIO JE IRONIČAN! TONIJA CETINSKOG PITALI DA LI ĆE SE IZVINITI SRBIMA, evo šta je poručio i kakvu je reakciju imao - SRAMOTNO!

Hrvatski pevač Toni Cetinski otkazao je 8. marta koncert koji je trebalo da održi te noći u hali Spens u Novom Sadu, navodeći apsurdnu teoriju o tome kako je to mesto bilo logor devedesetih. Sada se pevač pojavio u javnosti prvi put nakon skandala.

Toni je večeras nastupao u Ljubljani, gde je došao u pratnji supruge, a na pitanje novinara da li će uputiti izvinjenje građanima Srbije zbog izjave, on je kroz poluosmeh ironično rekao:

- Možda... Možda jednog dana!

Iza njega je išla njegova žena koja ga je rukom pogurala da uđe.

Žena ga brani: "To je bila moja odluka"

Iako je Toni Cetinski doneo odluku da u poslednjem trenutku otkaže koncert u Novom Sadu, odgovornost za ovu odluku je preuzela njegova žena Dubravka.

- Ja sam Dubravka Cetinski, Tonijeva menadžerka i želim jasno reći da je odluka da Toni ne nastupi u dvorani SPENS u Novom Sadu bila moja profesionalna odluka i za nju preuzimam punu odgovornost.Ta odluka nije donesena protiv publike u Novom Sadu niti je imala ikakve veze s prodajom ulaznica. Toni je tokom godina mnogo puta nastupao u Novom Sadu i uvek imao divnu publiku. Zato mi je posebno žao što se ova situacija dogodila upravo pred tim ljudima koji su mu uvek davali veliku podršku. Svesna sam da je odluka donesena na sam dan koncerta i žao mi je zbog svih ljudi koji su kupili ulaznice i planirali doći. Izvinjavam se svima kojima je to donelo razočaranje. Odluka je bila teška i donesena u kratkom vremenu- napisala je ona na Instagramu i dodala:

- Odluku sam donela kada sam videla koliko su Tonija potresla svedočanstva ljudi vezana uz tu lokaciju. Uprkos velikim naporima u tako kratkom vremenu nismo uspeli pronaći novi prostor za održavanje koncerta, smatrali smo da je u tom trenutku poštovanje prema patnji žrtava važnije od poslovnog interesa i planiranog nastupa.U našem službenom saopštenju nismo spominjali logor niti smo ulazili u istorijske rasprave. Muzika nikada ne bi trebala deliti ljude, nego ih spajati. Svi ostali zakazani koncerti održaće se prema planu i radujemo se susretu s publikom. Savest je ponekad tiha, ali kada je poslušamo – postaje glas dostojanstva. Dubravka Cetinski.

Autor: M.K.