NAŠA NOVA ERA: Tropiko bend krupnim muzičkim koracima ide u nove pobede (VIDEO)

Nešto novo i drugačije!

Muzički sastav "Tropiko" svoju publiku obradovao je dvema novom pesmama "Libero" i "Polovna roba".

- Ove dve numere su samo uvertira sve ono šta čeka našu publiku, a to je EP koji će sadržati 6 novih pesama, koje ćemo objavljivati na svaka dva meseca do kraja godine. Uz sve to biće i duet sa našim dragim muškim kolegom i tome se mnogo radujemo. Sledi naša nova era."Tropiko" je 29. decembra održao veliki solistički koncert u MTS dvorani, a kako nam pevač i frontmen grupe Aleksandar Cvetković Sale kaže bi voleo da to postane njihova tradicija.

Za novu baladu „Polovna roba“, spot je snimljen u Francuskoj, a Sale je još jednom pokazao da je na visini zadatka.

- Dok Pariz važi za grad ljubavi, u njemu je nastala pesma o potpuno emotivnom slomu. Pesma bez ulepšavanja govori o čoveku koji se posle velike veze oseća potrošeno, odbačeno i nedostojno nove ljubavi. Stihovi o pijanim noćima, okretanju glave od tuđih poljubaca i želji da se ona vrati, makar i "stara“, dirnuće publiku pravo u ranu. Brutalno iskrena ispovest koja pokazuje kako izgleda život kada ljubav ode, a duša ostane da se bori sama – istakao je Sale.

Bilo kako bilo, nema sumnje da je pred "Tropiko" bendom još jedna godina velikih uspeha.

