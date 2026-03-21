PUBLIKA NEZADOVOLJNA NA KONCERTU TONIJA CETINSKOG: Prazna bina, deo sale zatvoren, a koncert kasnio, hrvatski pevač skroz podbacio u Ljubljani!

Izvor: Pink.rs, Blic

Toni Cetinski večeras nastupa u Ljubljani, a kako je kasnio na koncert publika je počela da izražava nezadovoljstvo. Zvižduci i negodovanje čulo se u dvorani u kojoj Cetinski treba da nastupi, a iako je koncert bio zakazan za 21 čas, on se na lokaciji nije pojavio do 21.30, kako prenose mediji.

Toni je koncert organizovao u u Media Centru, koji u punom kapacitetu za koncerte prima do 3.000 ljudi. Prostor je, polovično popunjen, a sprat je zatvoren.

Podsetimo, ovo je prvi put da se Toni pojavljuje u javnosti nakon skandala kada je otkazao koncertu u Spensu u Novom Sadu, navodeći apsurdnu teoriju o tome kako je to mesto bilo logor devedesetih. Sada se pevač pojavio u javnosti prvi put nakon skandala.

Upitan da li će uputiti izvinjenje Srbima zbog izjave povodom koncerta u Novom Sadu, rekao je ironično kroz osmeh:

- Možda... Možda jednog dana!

