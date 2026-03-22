Koristio je kafanu da me unizi, neću mu se nikad vratiti: Kristina Spalević odlučna da se ne miri s Golubovićem, otkrila sve detalje psihičke torture koju je doživela

Kristina Spalević ispričala je kroz šta je sve prolazila tokom pet godina života sa Kristijanom Golubovićem!

Kristina Spalević nedavno je prijavila nevenčanog supruga Kristijana Golubovića policiji nakon čega je, kako ona kaže, definitivno stavila tačku na taj odnos.

On je dobio zabranu komuniciranja i prilaska, a nekadašnja učesnica rijalitija "Zadruga" je sad u podkastu kod Lune Đogani otvorila dušu i otkrila sve o njihovom zajedničkom petogodišnjem životu i razlazu.

- Navikla sam na komentare: "Pa znala si ko je, ti si birala" i tako dalje. Da, znala sam, ali ono što ljudi ne vide je to da mi je taj čovek prao kosu, da on 50 posto, a nekada i 100 posto preuzme noću brigu o deci, da je pažljiv, da mu nikad ništa nije teško. Ima nenormalan broj vrlina. To jeste ta faza gde ti dobiješ mnogo, onda zbog svega toga što dobiješ, zbog toga što je sve to divno, bajno i sjajno navikneš da živiš i s nekim jako lošim stvarima, lošim po tebe, po tvoju psihu. Imao je jedno oglašavanje kad je rekao: "Ja njoj kažem k...o, ona mene nečim gađa..." Ti to kažeš tako prirodno, kao da je to normalno. To nije normalno i ne možemo da normalizujemo te stvari - rekla je na početku Kristina.

Uvrede

U javnosti su se pojavile priče da je došlo do fizičkog nasilja, što je Kristina demantovala, ali ističe da je trpela psihičko maltretiranje.

- Kristijan ima jako dobru dušu i nekako sam ga zbog toga pravdala. Međutim, ja nisam osoba, niti ijedna ženska osoba treba da bude spremna na to da trpi. Izjavila sam da me Kristijan nije fizički napao. Nikad me nijedan dečko nije udario, da me jeste udario, ja bih ga ostavila iste sekunde. Tvrdim da je psihičko maltretiranje mnogo gore od fizičkog. Ako ti za pet godina ne odeš ni na jedno putovanje a da ti ne presedne, šta je to? On je mene dosta vređao.

Kristina se vratila i na prošlo leto kad je ostavila Kristijana, pa mu sve oprostila.

- Treba mnogo snage da se izađe iz ovakvog odnosa. Čim ponovo stupiš u kontakt s takvom osobom, lako može da te izmanipuliše da se vratiš u taj odnos. Ja sam ostavila Kristijana, otišla sam u drugi stan i bila sam ubeđena i izašla s tim u javnost da više s njim neću da budem. Međutim, tad nije bila zabrana prilaska, on je kružio oko moje zgrade, donosio poklone. To su neki znaci pažnje koji svakoj ženi prijaju, pa se onda rasplačeš, pa dođe rođendan... I onda sam sela s njim, rekao mi je: "Ja ti se kunem, nikada te više neću uvrediti." Plakali smo oboje - ispričala je Kristina pa navela da su se problemi brzo vratili.

- Već posle deset dana je bilo: "Jao, ja moram da merim svaku reč." Videla sam da se ponovo tu zaglavljujem, obratila sam pažnju na svoje telo, da sam dobila seboreični dermatitis, da mi radi štitna žlezda, da sam se naglo ugojila, iako sam imala operaciju. Meni su to bili znakovi i shvatila sam da posle tog dužeg razdvajanja nije došlo do promena, da se neće ništa promeniti. Usledio je talas rasprava i ja sam pozvala policiju. To mi je bila najveća borba u životu kad je policija došla. Bilo mi je neshvatljivo da ću ići u stanicu da dam izjavu, mogla sam samo da ostanem na tome da su oni njega udaljili. Međutim, to stoji i u izjavi, on je mene vređao i pred policijom, meni je to još više udarilo na ego i ja sam otišla do kraja. Prijavila sam ga, dobio je zabranu.

Borba

Kristina je sad zabrinuta za egzistenciju, ali neće posustati i vratiti se Kristijanu.

- Meni je i njegova bivša žena rekla, roditelji su me savetovali, prijatelji, da kradem od njega jer on nema osećaj kako troši novac, nikad i ne zna koliko ima. I on mi je rekao: "Kradi od mene, sklanjaj sa strane." Ja to nikad nisam uradila, hvala Bogu pa sam počela da radim. Izjavio je da nisam sposobna da sama izdržavam porodicu. Kontaktirala sam sa advokaticom, on možda ne shvata da je definitivno došlo do kraja, ovo će biti jedna borba. Naravno da me brine egzistencija, ali žene, stisnite zube, sreća prati hrabre. Ja sam sigurna da nijednu Bog neće napustiti - rekla je Kristina.

Zgadio joj pevačku profesiju

Ona je istakla da je sloboda u nekom odnosu važnija od partnerove pažnje.

- Sloboda prvenstveno da budeš svoj, da ideš ka svojim snovima, da te neko ne sputava u tome, da ideš za svojim talentima, da ti ih neko ne osporava. Što se toga tiče, smatram da sam ja kriva zato što nije trebalo da odustnem od svojih snova. Moj san je bio da pevam, činjenica je da nisam pevala na Brodveju. Da se razumemo, bila sam i na dobrim mestima, krenula sam uzlaznom putanjom, ali krenula sam od kafane. Međutim, Kristijan je to redovno koristio da me unizi i ponizi i za njega je svaka pevačica osim Vitni Hjuston da ne nazivam sad kako i šta. U jednom momentu mi je i ogadio taj poziv. Ali da se razumemo, moje srce je non-stop pevalo.

Autor: Nikola Žugić