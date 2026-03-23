Poznato kada se Veljko vraća u Srbiju! Proveo jutro na liturgiji i otkrio kada napušta Rusiju

Veljko Ražnatović već nekoliko meseci živi u Rusiji gde svakodnevno trenira boks, a nedavno je imao i prvi meč nakon povrede leđa, na kojem je trijumfovao.

Njemu u ovoj azijskoj zemlji predstoji još mečeva, a poznato je i kada bi trebalo da se vrati u Srbiju. Veljko Ražnatović nedeljno jutro provodi u na liturgiji, a pre nego što je sa pratiocima podelio kadrove iz crkve, otkrio je kakve ima planove na profesionalnom nivou.

Njega krajem aprila čeka još jedan meč u Moskvi, a kako stoji u njegovom postu na Instagramu, trebalo bi početkom novembra u Beogradu da proba da osvoji WBC International titulu. To znači da bi Veljko na jesen već trebalo da bude u Srbiji kako bi se dodatno spremio za njemu važan meč.

Bogdana i deca došli kod Veljka

Inače, kod Veljka je trenutno njegova porodica, supruga Bogdana Ražnatović i sinovi Željko, Krstan i Isaija, a on je sada objavio fotografiju iz njihove šetnje.

Bogdana Ražnatović podelila je na svom Instagram profilu emotivnu fotografiju iz Rusije, kojom je obradovala pratioce i zabeležila trenutak uživanja svog supruga Veljka Ražnatovića sa njihovim sinovima.

Ono što ovu objavu čini posebno dirljivom je poruka koju je Bogdana ispisala preko same fotografije:

"Tata i njegovi naslednici", uz emotikone plavog srca.

Autor: Nikola Žugić