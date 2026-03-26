Naš poznati pevač prodavao sendviče i prao automobile! Danas živi bogato, daje po 30.000 evra za pesmu

Pevač i bivši učesnik Zadruge, Savo Perović, otvoreno je pričao o teškom detinjstvu.

Kako je otkrio, od malih nogu je radio razne poslove kako bi pomogao porodici i sebi obezbedio osnovne stvari.

- Već sa sedamnaest godina sam uveliko zarađivao. Sam sebi sam platio ekskurziju, kupio prvi mobilni telefon. Znao sam da radim prepodne u restoranu brze hrane, a poslepodne da idem u školu. Nisu to radili moji vršnjaci - istakao je Savo Perović.

"Osećam se dobro kad radim"

- Ja sam se uvek osećao dobro kad radim, to je vaspitanje koje sam poneo iz kuće - rekao je pevač jednom prilikom, pa dodao:

- Kasnije sam radio u auto perionici, zatim kao dostavljač, jer je takva situacija bila, borili smo se, gledali smo samo da ne budemo gladni. Nije me bilo sramota, imao sam u životu situacije kada zaista nisam imao novca, ali sam imao i situacije da živim vrlo, vrlo lepo - zaključio je Savo Perović.

Autor: Nikola Žugić