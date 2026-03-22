Ljubavi moja, ko svetlo traži, taj... Jovana Jeremić se obratila Tigru emotivnom porukom, ne krije ponos na svoju jaču polovinu (FOTO)

Voditeljka najgledanijeg jutarnjeg programa u Srbiji i regionu otputovala je sa dečkom Milošem Stojanovićem Tigrom, kako bi ga bodrila iz prvih redova u njegovom boks meču, a sada se ovim povodom oglasila na svom Instagramu.

Kako je Jovana istakla, ponosna je na njegov trud, zalaganje, odricanje, ali i na njegovu volju.

- Bitka se prvo dobija u glavi, pa na bojnom polju. Ponosna sam na tebe Na tvoj trud, zalaganje, odricanje, spartansku disciplinu. Na tvoju volju, snagu duha i vere. Na tvoj rad. Ljubavi moja, ratniku svetlosti, zauvek sijaj svojim jedinstvenim sjajem večitog pobednika, jer ko svetlo traži, taj svetlo uvek i nađe. Volim te - napisala je Jovana, te je tako prikačila niz Tigrovih fotografija.

"Umrla sam 10 puta"

Podsetimo, Jovana se juče oglasila, s obzirom na to da je njen dečko Tigar upisao desetu jubilarnu pobedu u profesionalnoj karijeri nokautiravši Belu Aduašvilija iz Gruzije u drugoj rundi.

- Ja sam objavila stori, deset puta sam umrla večeras. Meni je ovo najvavažno jer je ovo prvi meč otkako smo zajendo, mislim da muškarac ozbiljan meri koliko mu ide dobro po tome koliko mu ide dobro sa tom ženom. Mislim da sam uspela da unesem tu dozu energije, u njegov život, da pokrenem sve što je trebalo, žao mi je što nije tu da potvrdi. Stajala sam sve vreme pored ringa, rekao mi je kada je izašao, poslao mi poljubac u ringu, krivo mi je što nije snimljeno, išlo je na nacionalnoj televiziji Austrije, rekao mi je "samo sam tebe video sam tvoje oči, i kada sam video to je bilo to" ja sam ga sve vreme energetski gurala maksimalno, veruj mi meni je teže, ko da sam ja boksovala, majke mi...

Kako se osećala dok je bila sa druge strane i gledala meč kaže:

- Teško je gledati da se bije neko koga voliš, gde on prima udarac i mora da ustane i nastavi dalje...on je toliko jedan hrabar čovek, veliki borac, nisam sumnjala nijednog trenutka. Videla sam odmah da će da dobije...imam taj dar da vidim od,ah kad počne meč...vidim ko je u boljoj kondiciji to s eu boksu odmah vidi. Ne dobija se u ringu meč dobija se na treningu. Bok s ejedna psihološka igra gde sve ide iz glave, ako ti iz glave odlučiš da pobediš, ti ćeš da pobediš. Ring je samo posledica treninga i ishrane i jednog spartanskog stila života teško je kada si dva dana u karantinu. To je jedna psihološka igra ali pobedili smo večeras i smatram ovo svojom pobedom , jer ja sve što kada je on u pitanju doživljavam kao svoje.

