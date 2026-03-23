ČEDA JOVANOVIĆ ZAPLAKAO ZBOG BIVŠE ŽENE: Nje više nema, hodam užasno sam... Njegov prijatelj sve vreme uz njega

Reči koje je pročitao podsetile ga na Jelenu!

Čeda Jovanović, zaplakao je zbog svoje biše žene Jelene Jovanović, čitajući knjigu "Vera, nada, krvoproliće" svom prijatelju i cimeru Aleksandru Kosu.

Kos je usnimio video u stanu u kom žive, dok je Jovanović čitao knjigu. U jednom trenutku čitajući pasuse iz pomenute knjige, Čeda se prisetio Jelene i zaplakao.

- Ti znaš da je lavanda moje omiljeno cveće?, upitao je Čeda Aleksandra Kosa, a onda dodao kako zamišlja sebe i Jelenu: "U polju lavande Jelenina slika, pošta nje više nema".

Čeda je citirao delove iz knjige: "Hodam užasno sam, jedinstvenim putem, u polja lavande... Ljudi govore da sam se promenio, kažem im da je to jedinstven put. I lavanda mi je kožu obojila, pa sam i sam sebi čudan postao", čitao je Čedomir Jovanović sa suzama u očima.

Aca Kos je uz video dodao i opis: Bob Dilan, Nik Kejv & magična pita, njegov izbor za ovo nedeljno jutro koji prihvatam zbog doručka posle ću se lečiti svojom muzikom…

Razvod nakon 25 godina braka

Podsetimo, Čeda Jovanović i Jelena su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.

- Tačno 25 godina bezuslovne ljubavi. Nešto se čoveku desi što ne može da sanja, a ne da živi, a ja sam to živeo. To mi je nešto najsvetije što imam i tako će biti dok dišem. Jelena mi je rodila četvoro divne dece. Mene je kao čoveka beskrajno inspirisala i ja samo o tome mogu da mislim i govorim. Te formalnosti me nikada nisu interesovale, nema veze i to je ok. Ja ne brojim vreme, zaista, valjda je svakome bilo očigledno da je ona moj svet. Život je i ovakav i onakav, a u najvećoj meri je ono što mi od njega napravimo zato ništa osim ljubavi ne može za mene da postoji, ako govorimo o Jeleni - pričao je ranije Čeda i dodao:

- Mi smo odrasli ljudi sa svojim životima, potrebama i ništa nije vrednije od čiste ljubavi i ona se ne sme prodavati nekim jeftinim kompromisima, u nekom balkanskom krpežu u kojem jedan život živiš na slici, a drugi u realnosti. Kao i do sada ja bih nju da sačuvam za sebe koliko je to moguće i ne bih da nas gledam u vestima onako kako sam gledao druge parove kako su se raspadali u mržnji. Koliko god to bilo ludo, ona je i dalje osoba koju beskrajno volim, nikada nisam razmišljao o životu bez nje, uostalom kao i ona. Svakome je teško na svoj način i ja bih tu da pomognem koliko mogu ne samo zbog dece, prijatelja, društva, nego pre svega, zbog nje. Ja ne mogu da podnesem da živimo, a da ja gledam kroz nju i ona kroz mene kao da ne postojimo.

Autor: Nikola Žugić