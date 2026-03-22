Pa zar ga nije sramota?! Toni Cetinski sa bine u Ljubljani postavio pitanje publici, oni odmah reagovali: Koliko ovde ima SRBA?!

Toni Cetinski je sinoć održao koncert u Ljubljani, a kako komentarišu prisutni, nastup je kasnio što je već izazvalo negodovanje kod posetilaca.

Pevač je u nekom trenutku postavio pitanje na koje je publika odmah reagovala. Toni Cetinski sinoć se sa bine obratio publici, pa je hteo da vidi ko sve prisustvuje njegovom koncertu, odnosno odakle su došli.

- Daj da vidimo... Neka dignu ruke svi Slovenci i Slovenke večeras, Bosanci i Bosanke, Crnogorci i Crnogorke... Okej, ima nas dovoljno - rekao je.

Poslednje je spomenuo Srbe i Srpkinje.

- A Srbi i Srpkinje? Dobro, multikultura se nastavlja dalje - rekao je pevač, a na njegove reči iz publike se moglo čuti da su i naši ljudi na koncertu.

Tonija pitali da li će se izviniti Srbima

Hrvatski pevač Toni Cetinski otkazao je 8. marta koncert koji je trebalo da održi te noći u hali Spens u Novom Sadu, navodeći apsurdnu teoriju o tome kako je to mesto bilo logor devedesetih. Sada se pevač pojavio u javnosti prvi put nakon skandala.

Sinoć su ga pred koncert u Ljubljani pitali da li će uputiti izvinjene Srbima zbog svega što je izrekao. On je tom prilikom dao ironičan odgovor.

- Možda... Možda jednog dana!

Autor: pink.rs