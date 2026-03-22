U isto vreme smo se setili da snimimo duet: Tea i Dado rešili da hitom pokore Balkan, pevačica otkrila kako će se pesma zvati

Jedna od najvećih muzičkih zvezda na našim prostorima, Tea Tairović nedavno je snimila spot za duetsku pesmu sa pevačem Dadom Polumentom, a sada je progovorila detaljnije o tome!

Tea je, naime, otkrila da je ona zaslužna za tekst i muziku, otkrivši i kako će se duet zvati.

- Nekako spontano, mi smo pričali o tom duetu i maltene smo se u isto vreme setili da treba da snimimo duet i počeli smo da tragamo za pesmom. Ova melodija i ovaj tekst mi je pao na pamet, a nekako mi ide i uz njega...Neka se zove "Šamar" - otkrila je Tea.

Njih dvoje su, potom, otkrili od kada datira njihovo poznanstvo.

- Mi se znamo iz prošlih života - našalio se Dado.

- Znamo se dosta dugo, imali smo dva velika zajednička koncerta. Četvrtog aprila se vidimo u Podgorici i Dado će biti gost i premijerno ćemo izvesti pesmu "Šamar" - rekla je Tea.

Za sam kraj, Polumenta je istakao da je njegova želja ovoga puta pobedila.

- Mislim da je želja pobedila, ja sam jedan lik koji ne voli pevačice, retko koju pevačicu mogu da svarim. Ja bih voleo da nadmaši moj duet sa Šakom, a ako se to desi, zakazujem "Marakanu" - rekao je Dado, pa se tako osvrnuo na to što je sa suprugom i decom bio zaglavljen na Maldivima:

Bilo je vreme otkazanih letova, tako da nas je Bog pogledao. Ja verujem da se sve dešava s razlogom. Nama su majstori kasnili dve nedelje s radovima, tačno koliko smo se zadržali tamo.

Autor: Nikola Žugić