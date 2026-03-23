Ne pita se on za sve, ali... Mia Borisavljević progovorila o novim pesmama, odnosu sa Bojanom i deci: Kada misliš da ti neko nešto laže...

Naša pevačica Mia Borisavljević nedavno je održala promociju za dve nove numere koje je izdala, a na toj promociji se pojavila sa suprugom Bojanom, o kom je sada govorila, ali je govorila i o karijeri, nastupima...

Mia je na samom početku otkrila da je jedna od njene dve pesme ušla u svetsku trending listu.

- Ove nedelje je napravljena velika promocija za novinare...Dve pesme sada imaju preko milion pregleda, vidim da se slušaju i na nastupima. Ušla sam u prvih 200 pesama koje se slušaju u celom svetu - rekla je pevačica, te je otkrila da li joj i koliko teško pada kada se muž "za sve pita":

Nije da se za sve pita, pita se za ono što najviše zna. Kada je komponovanje i muzika u pitanju, onda ga slušam...Da li je bolje da se ne piše ništa ili da se piše ružno?! Moram da budem zadovoljna, piše se lepo.

Podsetimo, Mia je pre nekoliko dana objavila na Instagramu da se nalazi u bolnici sa mlađom ćerkom Teom, a sada je progovorila o tome kako su joj deca, tačnije, kako se osećaju.

- Deca su super, to sa bolnicom se jako brzo završilo. Emica je moja proslavila rođendan, ona i danas slavi rođendan. Sve je prošlo kako treba...U školi je Emi mnogo lepo, za sada joj ništa ne pada teško. Ona stvarno voli školu i ona je mali štreberčić. Tata je išao na takmičenje iz matematike, ja nisam (smeh) - rekla je Mia, a onda je otkrila koja godina u njenom braku je bila najteža:

- Nijedna godina nije bila najteža što se tiče našeg odnosa, ali smo imali teških situacija kroz život što nas je ojjačalo - rekla je Mia, te je otkrila da li ona proverava Bojanov telefon:

Ne, nisam stvarno, ne gledam u telefon njegov. Ima neku šifru, ni ne znam kako se ulazi, a moju šifru znaju svi! Kada misliš da ti neko nešto laže, pa želiš da proveriš, nije došao taj dan.

MIA BORISAVLJEVIĆ O RASKOLIMA PRIJATELJSTVA NA ESTRADI

Ovom prilikom, pevačica se osvrnula na sve češće raskole prijateljstava na estradi, ističući da ona ima prijateljstva, ali da ne postoji tajna koju je podelila sa nekim.

- Evo razmišljam kada bi se neko naljutio iz nekog razloga na mene, ne biste dobili ekskluzivu jer nema šok informacija i mračnih tajni, tako da eto...Ja imam prijateljstva na javnoj sceni, ali to nije kao što gajim sa drugaricama iz osnovne i srednje škole - rekla je pevačica, te je otkrila da 18. rođendan nije proslavila, tačnije jeste, ali radeći:

Ja sam pevala za svoj 18. rođendan, došle su drugarice tamo gde sam pevala, pa nisam proslavila, ali ove godine hoću.

Autor: Nikola Žugić