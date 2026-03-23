Pevačica bila najpoznatija ljubavnica na Balkanu, a sada postaje BAKA: Neka me neko zaustavi

Poznata hrvatska kantautorka i pevačica Alka Vuica (64) podelila je najsrećnije vesti da će uskoro postati baka! Njen sin Arian Vuica (36), inače muzički producent, i snaha Dora Šitum (28), akademska slikarka i šminkerka, početkom jula će dobiti sina.

Beba stiže taman nakon pevačicinog 65. rođendana, pa Alka ističe da će ovo leto biti posebno i veoma emotivno. Kada je saznala radosne vesti, pevačicu su savladale emocije.

- Rasplakala sam se od ganuća i izljubila i Doru i njega. Neverovatan osećaj! Žao mi je što moji roditelji nisu više živi jer bi bili presrećni - izjavila je Alka, dodajući da su svi u porodici ganuti, a baka Maristella iz Pariza već uveliko pomaže oko izbora imena.

Iako sa snahom Dorom ima fantastičan odnos, pevačica priznaje da ume da pretera kada je u pitanju priprema za dolazak unuka na svet. Bez dlake na jeziku, otvoreno je priznala da želi da se pita za sve i da se meša u svaki detalj.

- Kad kažem sve, onda je to ama baš sve! Totalni sam kontrol-frik i treba me često upozoriti da se zaustavim. Meni moja Lora kaže: 'Daj zamisli da je tebi mama uređivala stan u kojem ćeš živeti, pusti ih na miru…' Tek kad mi se tako predoči, shvatim da preterujem - iskrena je bila Alka.

Srećom, Dora je veoma samostalna i čvrsta, pa joj, kako pevačica kaže, saveti "jedne Alke" nisu ni neophodni, jer se sa sinom Arianom odlično slaže i sve im je dostupno na internetu.

Zanimljiv je i podatak da je upravo Alka upoznajući ih, spojila svog sina i Doru. Tajna njihovog besprekornog odnosa na relaciji svekrva-snaha leži u iskrenosti i poštovanju.

- Mislim da se razumemo jer smo obe umetnice i volimo istog muškarca, mog sina, a uskoro i unuka. Imamo i sličan smisao za humor - otkrila je zvezda.

Kada je reč o tome kakva će baka biti, Alka kaže da ne planira da igra fudbal u dvorištu, ali jedva čeka da unuku peče fine kolače i priča mu priče za laku noć.

Baš kao što je nekada svom sinu Arianu izmišljala priče o "Robiju robotu" i pužu koji je izgubio kućicu, istu tradiciju nastaviće i sa unukom, a sigurna je da će mu uskoro napisati i pesmu, piše Story.hr.

Bila najpoznatija ljubavnica, zavodila Bregu i Bajagu

Alka Vuica oduvek je intrigirala javnost svojim burnim životom, a o njenim ljubavnim aferama se neretko pisalo.

Njena prva ljubav je bio bubnjar grupe "Srebrna krila", Adi Karaselimović, kojeg je upoznala kada je imala 18 godina i njihova ljubav trajala je četiri godine. Međutim, usledio je raskid, te je potom upoznala Gorana Bregovića i Bajagu.

Mediji su spekulisali da su oni bili njeni ljubavnici. Bajaga joj je čak posvetio i dve pesme, "Zažmuri" i "Sa druge strane jastuka". Bila je i u ljubavi sa oženjenim fudbalerom.

Autor: D.T.