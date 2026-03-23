ONA JE PRIMER KAKO LEPOTA KOŠTA Goca Tržan s knedlom u grlu o Kseniji Pajčin: Ljudi misle da...

Kako je na svojim mrežama najavila nove numere, pevačica Goca Tržan sada je govorila na ovu temu, ali i na temu svojih najdubljih osećanja i sećanja na pokojnu pevačicu, Kseniju Pajčin!

Goca je, naime, na samom početku razgovora za emisiju "Premijera" otkrila da se sprema za rođendan kolege, pevača Sergeja Ćetkovića.

- Vratili smo se s puta i idemo večeras kod mog brata Sergeja Ćetkovića na rođendan, sve vreme se razmišljam šta da mu kupim - rekla je Goca, te je progovorila o novim pesmama:

- Na pomolu su nove pesme, biće šest pesama, ali ćemo jednu po jednu da puštamo, to sa albumima je baš bezveze. Sad se veća da li će prva biti "Ona se budi" ili "U falšu". Baš smo pričali o tome moja ekipa i ja, da bi došao do muzike moraš da imaš umetnički naboj, a nadahnuće mi nije bilo baš, nastupalo mi se, a sada imam momenat emotivnog pražnjenja, što je Dejan Kostić prepoznao - rekla je Goca, pa je nastavila:

Nikada nisam podilazila ukusu publike i njihovim prohtevima, nego onome što osećam da treba. Svakako su pesme spremne, ali će ići jedna po jedna. Ako kolege imaju drugačije iskustvo, super, ja ću i dalje po svom, malo sam tvrdoglava...Muzika je skup hobi! Da bi neko od nas napravio muziku koja će doći do ljudi, potrebno je u startu da se da, možda i nekoliko desetina hiljada evra. Prvo, svakog dana mi neko šalje tekst neke pesme, iz kog viri AI. To me ne intresuje, jer je bezosećajno.

"Krijem se iza sumanute šminke i dobre frizure"

Goca je, potom, otkrila šta predstavlja, tačnije, kakva poruka stoji iza numere "Ona se budi".

- "Ona se budi" je pesma o novim počecima, o tome kako nikada nije lako napraviti novi početak, nekoliko situacija životnih iz mog okruženja me je inspirisala za ove dve pesme. Bane je napisao jednu rečenicu koja kaže: "Reći će žena kao žena, iskrenost nije na ceni, ja živim bez objašnjenja, jer moj je dokaz u meni". Imao je jednu sjajnu ideju da piše o tome kako je nekada bolje da se ostane i reši - rekla je pevačica, te je nastavila:

Krijem se dobro iza sumanute šminke, iza dobre frizure...Jedino što želim sada je da delim i osećam radost. Dešavaju se prevrati raznorazni, ali na kraju krajeva je čovek sam sa sobom. Ako želite oko sebe da menjate nešto, prvo menjajte sebe.

Za sam kraj uključenja, Goca se prisetila pokojne pop pevačice Ksenije Pajčin, otkrivši da fotografija koja je osvanula na mrežama, nje i pokojne pevačice, je fotografija kada je Goca bila trudna.

- Ovde sam bila trudna, ovo je snimljeno u Pozorištu na Terazijama. Tada sam joj rekla da sam trudna... Da, Ksenija je bila vrlo specifična i mlada žena. Ona je jedna od primera kako... Ljudi misle da ako si lep da je to najveća sreća u životu, a ona je primer kako je to koštalo, nažalost. Mnogo ljudi smo ispratili, a lekcija je da živite svakoga dana za ljudi koje volite, nema zadrške i nema štednje...Toliko je neobična kada govorim o nekim ljudima, a... Ja sam osoba koja nikada ne kači na društvene mreže crno-bele fotografije, jer nemam pravo na tugu, već porodica. Ja volim da neke ljude ispratim bez preteranog patetisanja na društvenim mrežama - rekla je Goca.

Autor: Nikola Žugić