NE ŽELIM DA PRENAGLJUJEM... Sloba Radanović iznenadio reakcijom na pitanje o Toniju Cetinskom

Pevač Sloba Radanović tokom vikenda nastupao je u dijaspori, a naši paparaci uhvatili su ga danas, po sletanju na beogradski aerodrom "Nikola Tesla".

Pevač je na samom početku otkrio koliko mu privatni život ispašta zbog posla i čestih putovanja, ali se i dotakao Tonija Cetinskog.﻿

- Super sam, nismo spavali, ali smo navikli... To je kod nas standardno, menjamo smene, ne spavamo, to je deo posla, šta ćemo... Znate šta, šta god da radiš, na nekom polju moraš da ispaštaš, ali trudimo se da što manje ispaštamo. Ja volim da dođem kući prvim letom. Već je dva sata, ode mi ceo dan, sačekaću večeras – priznao je Sloba Radanović.

Nakon što je hrvatski pevač Toni Cetinski nedavno otkazao koncert u novosadskoj dvorani Spens, na svom nastupu u Sloveniji upitao je publiku "Ima li Srba?". Sloba nije krio svoje mišljenje o ovom potezu kolege:

– Totalno nepotrebna stvar, ne želim da prenagljujem, nisam ništa od toga video. Ali muzika spaja ljude, tako treba i da ostane. Ne treba biti zlopamtilo, treba praštati, mislim da se digla pompa, ljudi vole da se o nečemu priča, da se skreće tema s jedno na drugo. Treba da širimo ljubav! – poručio je pevač.

Autor: D. T.