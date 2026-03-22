REKLA SAM DARKU DA... Tamara Milutinović bila uz Lazića nakon što je saznao da mu je poginuo brat, evo kako se pevač držao u najgoroj noći u životu

Pevač Darko Lazić nedavno je doživeo veliku tragediju, kada mu je u saobraćajnoj nesreći poginuo rođeni brat Dragan. Na večni počinak ispraćen je u rodnom Brestaču, a pevaču su podršku pružile brojne kolege, među kojima je i pevačica Tamara Milutinović.

Nada se da je zajedno sa svojim kolegama prisustvom i lepim rečima bar malo Darku pružila utehu u teškim trenucima.

- U tim trenucima je dovoljno samo da neko bude tu i pruži podršku, kaže:"Tu sam, pozovi me ako nešto treba". Srećna sam što je toliko kolega stalo uz njihovu porodicu, nadam se da se ni u jednom trenutku neće osećati kao da je sam - rekla je Tamara, pa dodala:

- Pitala sam ga:"Kako si, jesi li dobro", davala sam mu savete, ali mislim da u tim trenucima ne postoje reči utehe. Rekla sam mu da sam mu tu, da ako mu bude trebalo bilo šta, da može da se osloni na mene.

Smatra da zbog posla često moraju da kontrolišu svoje emocije.

- Ključni momenat je da mi moramo da eliminišemo neke emocije da bismo ostali zdravi u ovom poslu. Ne kažem da je to lako, ali kada si javna ličnost, prosto moraju da se isključe neke emocije da bi nam bilo lakše - rekla je Tamara.

Pucaju prijateljstva na estradi

Komentarišući sve češću pojavu da javne ličnosti koje su negovale dugogodišnja prijateljstva sve češće na odnose stavljaju tačku, te u javnost iznose prljav veš, pevačica kaže da se ovog scenarija ne pribojava.

- Ne plašim se ničega, na stidim se svoje prošlosti. Smatram da nisam imala neke velike greške, ne mislim da neko može da oda nešto što se već ne zna. Previše sam ja transparentna, to bih volela nekako kod sebe da promenim, ali ne mogu

Autor: D. T.