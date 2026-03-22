Ne znam šta je u njegovoj glavi: Tamara Milutinović osudila Tonija Cetinskog nakon sramnih izjava o Spensu

Hrvatski pevač Toni Cetinski zgrozio je regionalnu javnost kada je nerasprodati koncert u novosadskom "Spensu" otkazao pod izgovorom da ne želi da nastupa na mestu gde je nekada bio logor u kojem su stradali hrvatski državljani, što je notorna laž koja je brže-bolje demantovana.

Domaća javnost osudila je postupak Cetinskog, koji je svojim ponašanjem šokirao kolege iz Srbije. Među njima je i pevačica Tamara Milutinović, koja je birala reči kada su je pitali kako komentariše izjavu hrvatskog pevača.

- Nemam nikakvo mišljenje trenutno, baš ne znam šta bih rekla. Ne znam šta je u njegovoj glavi, mi pevači smo preodređeni da pevamo punog srca, bez podele, bilo kakvog nacionalizma... - rekla je Tamara u emisiji "Premijera - Vikend specijal" i dodao:

- Ako je mislio stvarno na to što se piše, nemam nikakvo mišljenje - razočarana je ona.

Inače, usledili su novi skandali Tonija Cetinskog, ovaj put u Mariboru, gde je uputio provokacije na račun posetilaca iz Srbije:

