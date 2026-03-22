IMA PRAVO DA SE POVUČE! Sale Tropiko otvoreno o porodičnom skandalu Ace Amadeusa: Da tihuje, da se makne od sveta...

Aleksandar Sale Cvetković, frontmen Tropiko benda, u emisiji "Premijera - Vikend specijal" na Pinku pohvlalio se novim projektom kojim su obradovali publiku, ali i progovorio o porodičnom skandalu kolege Aleksandra Stanimirovića iz "Amadeus benda".

Sale je juče sa kolegama iz benda održao promociju u jednom prestoničkom klubu, gde su predstavili dve nove pesme.

- Imali smo promociju naših novih pesama, jako smo se lepo proveli, bilo nam je baš sjajno. Pevali smo stare hitove, nove pesme, najavili smo novaj momenat, četiri nove pesme koje će ugledati svetlost dana. Sve lepo i pozitivno dolazi - rekao je Sale, pa pojasnio šta znači "Nova era" u sklopu njihovog novog projekta.

- To znači da smo konačno ušli u fazu karijere kada snimamo pesme koje se svima jednoglasno doadaju, to je stari Tropiko bend samo u novom ruhu. Bili smo vredni, zahvalni smo, srećni i zadovoljni ovim što smo napravili sada i čime ćemo se predstaviti publici. Nakon dve pesme ove zaključili smo da publici treba stari Tropiko vajb, sa abgrejdovanim melodijama i tekstom.

Tekstovi su, priznaje, često oslikavali dešavanja iz njegovog privatnog života.

- Kroz karijeru nismo gađali životne momente kroz tekstove, neki ljudi jesu, neki nisu, a kada pogledaš neko bi rekao da sam ispričao ceo život svoj kroz muziku, tekstove. Ovaj tekst za "Polovnu robu" sadrži sve što se meni dešavalo u životu, u prošlosti, ali mogu da se pronađem u svakoj našoj pesmi, jer može svako da se pronađe

Svako ima pravo da se povuče

Podlednjih nedelja domaća javnost budno prati skandale iz privatnog života Aleksandra Stanimirovića iz "Amadeus benda". Muzičar ne prestaje da iznosi teške optužbe na račun bivše supruge na čiju je stranu stala ćerka, koja je oca javno oblatila uzduž i popreko, a nedavno se šuškalo da je muzičar nestao kada se sa jednog nastupa u inostranstvu vratio u Srbiju.

Sale je to kratko prokomentarisao:

- Nestajali smo mi mnogo puta, svi. Svako ima pravo da se povuče u svoj privatni momenat. Svako ima pravo da tihuje, da se malo makne od sveta, to je legitimna stvar. Mislim da nije ništa ozbiljno i da će se čovek vratiti

Autor: D.T.