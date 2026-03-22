AKTUELNO

Domaći

OBEĆAO SAM, ALI NISAM ZNAO... Darko Lazić otkrio detalje zadnjih razgovora s pokojnim bratom: Tražio mi je da to uradim

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: Pink.rs, Instagram Printscreen ||

Folker Darko Lazić prolazi kroz najteži period u životu. Nakon što je sahranio rođenog brata i suočio se sa nezamislivim gubitkom, pokušava da pronađe snagu da izdrži i nastavi dalje.

 Od Dragana se ponovo oprostio emotivnom objavom, u kojoj je otkrio potresne detalje njihovog poslednjeg razgovora.

Naime, pre nego što je otputovao na Maldive, Darko Lazić je sa bratom dogovorio da snime nekoliko numera u studiju poznatog harmonikaša, a sve je potvrdio i Borko Radivojević.

Foto: Pink.rs, E-Stock

Sada je pevač rastužio sve priznanjem.

- Brat Dragan mi je tražio pesmu da mu napišem dva dana pred odlazak, da je peva… Obećao sam ali nisam znao da ću je pisati o njemu. Neka ga Bog čuva gore na boljem mestu - napisao je folker na Instagramu.

Podsetimo, Dragan je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 11. marta, na putu ka Šapcu, kada je vozeći motor, učestvovao u sudaru sa putničkim automobilom. Prilikom povorke, Darko je sve vreme mazio i ljubio kovčeg svog brata, izgovarajući reči koje kidaju dušu.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić/TV Pink Printscreen

- Nisi ti ovo zaslužio, brate moj... Tata Milane, dovodim ti sina. Čuvaj mi ga. Obećao si mi da ćemo pričati. Zašto si me, brate, ostavio? Zašto? Ti si moja duša, život! Kako ću ja bez tebe? Nismo se tako dogovorili... Nisam stigao sve da ti kažem, nismo se oprostili... Proći će sve to bato, proći će... Obećavam ti! Ništa ne brini, ja ću brinuti o svemu, obećavam ti da će sve biti u redu. Svaki dan ću ti pisati! Ovo je samo privremeno, brate moj! Ne dam te nikom. Zar ovako da te ispraćam? - govorio je neutešni Lazić.

Autor: Pink.rs

#Darko Lazić

#Dragan Lazić

