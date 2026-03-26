Voditeljka živi u prelepom stanu u Beogradu, a nekad je prodavala zlato da bi preživela: Nisam znala s finansijama (FOTO)

Voditeljka Dragana Katić živi u Beogradu, a sada je na Instagramu podelila fotografiju i pokazala deo svog stana. Ona je sve opremila po svom ukusu, a prostorom dominiraju pastelne boje.

Dragana godinama živi na Karaburmi, a sada je podelila fotografiju iz dnevne sobe.

U dnevnoj sobi se nalazi siva garnitura, kao i beli stočić sa vazom i svežim cvećem dok su na zidovima slike koje dodatno oplemenjuju prostor.

Dragana je i ranije objavljivala fotografije iz stana koji je pun svetlosti, a poseban kutak ima za knjige i fotografije.

Podsetimo, Dragana je otvoreno govorila o teškom periodu i finansijskim problemima. Ona je sama odgajala blizance za koje je jako vezana i koji su joj privrženi.

- U jednom trenutku sam imala sam problem da li ću da kupim cipele, toliko i toliko, ali sada sam došla u jedan životni problem i veliki izazov gde je skroz druga priča. Privatno smo plaćali časove u gimnaziji, terapije i sve što je bilo vezano za lečenje majke je posebno koštalo. Nekako nisam umela nikada sa finansijama. Nisam umela prosto da rasporedima da od dinara napravim dva ili tri, nisam imala taj talenat ni danas ga nemam, niti sam bilo šta naučila o tome, ali Boga mi bilo je prilično teško - pričala je ona svojevremeno i dodala:

- Dolazi matura, i ja bukvalno to nikad neću zaboraviti, čovek mora da prati te znakove pored puta, ja palim laptop ujutru da pročitam vesti i ovako link-reklama otkup zlata. Ja kažem ko to otkupljuje zlato. Nikad mi nije palo na pamet da postoji to. Krenula sam da se raspitujem. Tog dana je trebalo da idem na Bežanijsku kosu i da snimim reklamu, prođem kolima pored zlatara, uzmem iz nesesera prvi komad na koji sam naišla i odem tamo i kažem koliko, vi to otkupljujete. Kad je on meni rekao cifru, za mene je u tom trenutku rešeno moje sve, jer sam imala problem ,tako da sam sve prodala.

Autor: D. T.