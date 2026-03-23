AKTUELNO

Showbiz

Poznata pevačica hitno prebačena u bolnicu: Mislila sam da sam slomila vrat! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/ jessiej ||

Iako je situacija delovala dramatično, Džesi se oglasila iz bekstejdža pre jednog od nastupa.

Pevačica Džesi Džej (37) hitno je prebačena u bolnicu nakon bizarne povrede u automobilu, zbog koje je strahovala da je „slomila vrat“. Incident se dogodio tokom njene turneje No Secrets u Kini, kada je snažno udarila glavom o krov vozila. Pevačica je na Instagramu podelila snimak na kojem ulazi u crni automobil, uz komentar da joj „ne smeta da se stisne pozadi“, nakon čega sledi snimak iz bolnice sa MRI pregleda.

Stanje nakon povrede

Iako je situacija delovala dramatično, Džesi se oglasila iz bekstejdža pre jednog od nastupa:

 „Da, jednostavno ne mogu da pomerim glavu. Dobro sam, samo ću morati da popijem lekove protiv bolova i izguram ovo", poručila je pevačica pa dodala:

„Mislila sam da sam slomila vrat, ali nisam. Ipak, zaista sam jako povredila i vrat i leđa.“

Uprkos bolovima, snimci je prikazuju kako isprobava zlatni kombinezon, grli svog sina Skaja (Sky) i pruža vrhunski nastup na sceni, što je oduševilo fanove koji su joj uputili reči podrške.

Autor: M.K.

#Bolnica

#Džesi Džej | Jessie J

#Vrat

#pevačica

