Ovako naš pevač s trudnom koleginicom slavi Mladence: Ona u beloj haljini, on s leptir mašnom, a oko njih PRŠTI VATROMET (FOTO)

Danas se širom Srbije obeležavaju Mladenci, praznik posvećen ljubavi i bračnoj sreći. U duhu tradicije slavlje nisu propustili ni estradni par Joca Stefanović i njegova supruga Iva Bojanović, koja je u drugom stanju.

Njih dvoje objavili su fotografiju koja je odmah privukla pažnju. Joca je bio elegantan sa leptir mašnom, a Iva u beloj haljini, blistava i nasmejana. U jednom trenutku zajedno seku tortu, dok vatromet pršti oko njih, pa sve izgleda kao prava mala bajka.

Podsetimo, Iva je istakla da nije želela da se sazna za trudnoću, ali da su presrećni što će dobiti dete.

- Istina je! Iako nismo želeli da se još uvek sazna, slika nije bila namenjena za tu informaciju. Zaista nismo ni razmišljali o tome, ali su ljudi došli do zaključka da sam trudna samo zato što je Joca držao ruku na mom stomaku. Plan je bio drugačiji, ali eto, na kraju je moralo da se sazna na ovaj ili onaj način. Presrećni smo, rekla je Iva, a onda i otkrio kako je Joca reagovao kada je saznao da je u drugom stanju.

- Pa, kako je drugačije mogao reagovati? Njegova želja je bila prejaka, bio je presrećan! Svi smo plakali od sreće kada su mu deca uručila kutijicu sa testom za trudnoću. Ne mogu vam opisati njegovu reakciju, to biste morali da vidite na snimku!

Autor: D. T.