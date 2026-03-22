MOLIM BOGA DA IZAĐE NA DOBRO: Pevačica progovorila o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik

Pevačicu Stanojku Mitrović Ćanu sreli smo na aerodromu Nikola Tesla gde su je sačekali suprug i sin.

Oni su u rukama nosili buket njenog omiljenog cveća, a pevačica je sa nama razgovarala o aktuelnim temama, zdravstvenom stanju koleginice Zorice Brunclik, ali i rođendanu koji danas proslavlja iako joj u dokumentima piše drugi datum.

Ćana je rekla da je rođendan dočekala radno, a da su joj gosti i organizatori priredili iznenađenje.

- Mnogo su me iznenadili ljudi, ugasili su svetla, dobila sam tortu od organizatorke i svi su uglas počeli da pevaju pesmicu rođendansku. Bila sam iznenađena i mislila sam da ljudi ne znaju kada mi je rođendan pošto mi u dokumentima piše 28. i na Guglu, to je greška koju nikada niko nije ispravio, ali nema veze - rekla je kroz osmeh pevačica pa dodala kako teku pripreme za koncert u Beogradu.

- Uveliko traju pripreme za koncert, jako me raduje što me je pozvao veliki broj kolega koji su rekli da će doći ukoliko im obaveze dozvole. Sanja Vučić mi je jedna od gostiju, ona je moja miljenica još od ranije. Imaću još dva gosta, ali neću sve sada da vam otkrijem. Edita će verovatno doći, ali znam da je u drugom stanju, pa mislim da joj je lepše da sedi u publici, da se ne stresira na bini. Znam i da je njena majka moja obožavateljka, jednom prilikom mi je na nastup došla i rekla da je ona majka Indi i Edite, radujem se da ih vidim.

Proteklih nedelja svi su zabrinuti za Zoricu Brunclik, a sada je Ćana govorila o njenom zdravstvenom stanju i otkrila da li su se čule.

- Mnogo mi je žao, čula sam pre oko dve nedelje. Pravo da vam kažem, posebno saosećam jer sam 2013. godine imala težak period. Ne znam šta je bolje, zvati ili ne zvati. Nekada ti prija da te neko pozove, a nekad kada je previše poziva, to nije dobro. Informišem se preko ljudi koji su bliski njoj. Zoricu strašno poštujem, nismo kućni prijatelji, molim Boga da sve izađe na dobro i da sve bude dobro. Ona je prvenstveno dobar pevač, ostavila previše dobrih pesama i nadam se da će izaći na dobro jer ja stvarno više ne mogu koliko se loših stvari dešava.

Autor: M.K.