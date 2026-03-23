OVAKVE VEZE SE 100 POSTO KRUNIŠU BRAKOM Mina Kostić sve sigurnija u ljubav sa Kasperom: Ovako mu udara čežnju dok je na drugom kontinentu (FOTO)

Nakon što joj je verenik Mane Ćuruvija Kasper pre nekoliko nedelja odleteo za Ameriku, pevačica Mina Kostić ne očajava, već održava strastvenu ljubavnu vezu na daljinu, "preko žice", kao što su to radili mesecima, dok se zvanično prvi put nisu videli u Beogradu.

O njihovoj vezi nedeljama je brujala domaća jasvnost, a glavna su tema bili i na društvenim mrežama. Ljubavni par našao se na meti pojedinih osuda i podsmeha jer je sve krenulo na društvenim mrežama, međutim njih dvoje nisu poklekli, već bivali sve jači, o čemu svedoči i Minina današnja objava.

Naime, Mina se osvrnula na studiju koja kaže da parovi koji svoje veze drže u tajnosti imaju više od 70 odsto više šanse da završe u braku. Ona sa tim nije saglasna.

- Parovi koji imaju iskrenu ljubav, ne stide se da to kriju od sveta, bez obzira šta god taj svet mislio i rekao. Briga ih baš jer znaju koliko žive jedno za drugo. Šanse da takve veze se krunišu brakom su sto odsto - zaključila je Mina.

Autor: D. T.