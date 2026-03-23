RAZVODILI SMO SE 10 PUTA ZA TRI GODINE! Hrvatskoj pevačici pretili jer se udala za Srbina: Prošli smo...

Hrvatska pevačica Ida Prester već deceniju i po uživa u braku sa Ivanom Peševskim, beogradskim preduzetnikom.

Par se sa sinom preselio u Zagreb gde renoviraju njenu staru porodičnu kuću, a tokom obnove nekretnine su se susreli sa brojnim izazovima o čemu je pevačica govorila.

Ida je progovorila o odnosu sa suprugom i turbulencijama koje su imali.

- Mi smo se razveli deset puta u poslednjih tri godine. I onda razmišljam, stvarno, posle ovoga baš nećemo imati razlog da se razilazimo. Ne znam kako bi mogao da dođe kraj u ovom jedinstvu, jer smo prošli baš, baš izazovne situacije - rekla je ona za " InMagazin".

Ona je nedavno na mrežama pokazala kako napreduju radovi.

Dobijala pretnje zbog muža

Podsetimo, Ida je svojevremeno govorila o užasnim pretnjama koje je dobijala zbog braka sa Srbinom.

- Užasno sam se bojala, ta količina pretnji, gneva, mržnje, bacila me je u razmišljanje koliko psihopata ima, da ne znam kako ću preživeti. Kada sam videla šta pišu ispod mojih intervjua i koliko mržnje mogu imati prema potpuno nepoznatim ljudima koji im u životu ništa nisu uradili - govorila je ona tada u snimku koji je objavila na Instagramu o dodala:

- Godinama sam se suočavala sa ljudima koji su me hejtovali kako zbog nekih mojih stavova, ali i činjenice da sam javna ličnost, pa kao može mi se uvek nešto prebaciti. To me je toliko uznemiravalo da sam jedno vreme gledala kada prođem ulicom, da li me neko poznaje i hoće li me satrti ako me prepozna. U vreme kad sam rodila svog prvog sina, u inboks sam dobila strašnu poruku koja se odnosila na moj brak i to što sam rodila dete sa Srbinom. Žene i etikete. Kad sam se udala za svog Vanija, internet se užario od komentara: ‘još jedna hrvatska sponzoruša udala se za bogatog Srbina preduzetnika’, ‘pala i ona na lovu’, uvrede i potcenjivanje sa svih strana. Bila sam u čudu. Koliko daleko od istine.

Autor: Pink.rs