DECU NE MOGU DA NATERAM DA IZAĐU NAPOLJE: Tanja Savić otvorila dušu o detinjstvu i sinovima, pa otkrila detalje ODNOSA SA RODITELJIMA!

Poznata pevačica Tanja Savić iskreno je govorila o svom detinjstvu i prisetila se perioda iz kojeg, kako sama ističe, nosi samo najlepše uspomene. U moru modernih izazova, pevačica je naglasila da je imala privilegiju koja danas mnogima, nažalost, nedostaje - stabilnu porodicu i roditelje koji su joj oduvek bili najveća podrška i vetar u leđa.

Prisećajući se ranih dana, Tanja nije krila emocije, ističući da je imala pravo, slobodno detinjstvo.

- Bilo mi je prelepo. Sećam se da sam baš bila bezbrižna, slobodna. Baš onako kako treba da bude - rekla je pevačica, dodajući koliko joj znači što su njeni majka i otac i dalje u srećnom braku.

- Jako sam srećna što sam imala oba roditelja pored sebe i što su oni i do dan danas ostali zajedno. Danas je situacija drugačija, mnogo je samohranih roditelja i svi oni drugačije žive - istakla je Tanja, osvrnuvši se na današnje vreme i izazove sa kojima se svakodnevno suočavaju moderne porodice.

Tanja ima prijatelje još iz školskih dana

Osim jake veze sa roditeljima, pevačica se pohvalila i time da je uspela da sačuva prave prijatelje za ceo život. Kako kaže, drugarstva iz školskih i dečijih dana pažljivo neguje i danas, te se sa svojom najboljom drugaricom iz tog perioda i dalje intenzivno druži.

Za kraj, pevačica je napravila i jednu bolnu, ali realnu paralelu između svog odrastanja i načina na koji danas rastu njeni naslednici, primećujući veliku promenu u navikama omladine.

- Pamtim da roditelji nisu mogli da me nateraju da uđem u kuću, a ja sada svoju decu ne mogu da nateram da izađu napolje - zaključila je iskreno pevačica

