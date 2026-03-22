BREGA PROSLAVIO ROĐENDAN: Iznenadićete se kad čujete koliko godina ima, svi misle da je mnogo mlađi!

Goran Bregović, jedan od najpoznatijih muzičara ovih prostora, danas proslavlja rođendan. Njemu čitavog dana stižu čestitke sa svih strana, a mnogi su iznenađeni kada čuju koliko je godina napunio.

Muzičar je danas, 22.marta.2026. godine proslavio 76. rođendan. On je tokom višedecenijske karijere stvorio mnoštvo vanvremenskih hitova, a novac je ulagao u nekretnine. Danas se procenjuje da širom sveta ima nekretnine u vrednosti od preko 35 miliona evra. Bregović na Senjaku ima luksuznu kućuu, a deo vile izdaje jednoj firmi.

- Unutar same vile nalazi se firma kojoj je iznajmio prostor. Međutim, to je samo jedan deo ogromne vile koja je u njegovom posedu. Drugu polovinu je odlučio da sačuva za sebe, jer zbog čestih iznajmljivanja vila i kuća za snimanje raznih spotova i reklama, ipak želi da ima delić za sebe kako bi mogao da odmori - govorio je izvor za Blic i dodao:

- Prvenstveno je tu trebalo da se nalazi ogroman muzički studio u kom bi on pravio muziku, međutim za sada nije poznato da li će do te realizacije doći. Plan postoji, ali Bregović još nije prelomio da li će mu to biti sigurna investicija zbog pandemije kada niko ništa ne radi, i ne snima. Za sada je to samo prostor gde on ponekad boravi, kada kuću u kojoj živi iznajmi za snimanje filma, serije ili nekog spota. Na taj način zarađuje siguran novac i sasvim je siguran i ako u jednom trenutku odluči da napusti muziku, uvek će moći da živi od izdavanja – priča izvor i ističe kako jedan snimajući dan, u zavisnosti od prostora, košta između 2.000 i 3.000 evra.

Sve tri ćerke su različite vere

Brega je sa Dženanom dobio naslednice: Emu, Lulu i Unu. U njihovoj porodici prožimaju se tri vere. Sam Bregović je po ocu Hrvat, po majci Srbin, dok mu je supruga muslimanka. Takođe, njegove ćerke su sve tri različite veroispovesti.

- Moja deca, kada su bila mala, u vreme Bajrama bili muslimani, jer su se tada dobijali pokloni, a za vreme Božića i Uskrsa su bili hrišćani, jer su i tada poklone dobijali. Sada više ne znam šta slave. Mislim da je samo srednja budista", započeo je.

