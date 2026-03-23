JOVANA JEREMIĆ SE NE ODVAJA OD TIGRA! Voditeljka ga grli i ne pušta, a na ruci sija verenički prsten: Evo gde ju je odveo: Slatkiši!

Voditeljka Jovana Jeremić ne krije sreću otkako je uplovila u vezu sa kik-bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, a koji ju je nedavno i verio. Njih dvoje sada uživaju u svakom zajedničkom trenutku, a Jovana je na društvenim mrežama podelila novu fotografiju koja je raznežila mnoge.

Voditeljka se ne odvaja od svog izabranika – grli ga i ne pušta, dok joj na ruci sija verenički prsten koji je svima zapao za oko.Romantični trenutak zabeležen je u jednoj poslastičarnici, gde ju je Tigar odveo na slatko uživanje, a atmosfera je bila više nego idilična.

„Slatkiši u poslastičarnici“, kratko je napisala Jovana uz objavu, a komentari su se odmah nizali.

"Verujem samo u "da" pred Bogom"

Podsetimo, voditeljka Jovana Jeremić već neko vreme uživa sa bokserom Milošem Stojkovićem Tigrom, a on je nedavno odlučio da njihov odnos popne na viši nivo, te joj je stavio prsten na ruku. Jovana se tim povodom oglasila za "Blic" i otkrila detalje veridbe koja, kako objašnjava, nije klasična.

Jovana je istakla da poučena prethodnim iskustvima, ne veruje u prosidbe već samo u crkveni brak.

- U veridbe, posle nekoliko koje sam imala preživela ne verujem. Samo u "DA" pred Bogom - rekla je Jovana, pa objasnila da joj je Tigar naručio poseban prsten.

- Prsten je rađen po uzoru na englesku krunu, tiaru. Poseban, za kraljicu - ponosno je rekla voditeljka.

