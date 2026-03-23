Jaz između bivših supružnika sve veći! Ana i Švajni završili i POSLOVNU SARADNJU, fudbaler traži od naše teniserke VELIKE PARE!

Milioni propadaju.

Vest o razvodu između Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera i dalje izaziva veliku pažnju javnosti, a kako stvari stoje, njihov odnos nije završen samo na privatnom nego i na poslovnom planu.

Prema izvorima bliskim bivšem paru, nekadašnja teniska šampionka i proslavljeni nemački fudbaler doneli su odluku da stave tačku ne samo na brak već i na sve zajedničke poslovne projekte koji su im godinama donosili milionske prihode.

Njih dvoje su, dok su bili u skladnom odnosu, važili za jedan od najuticajnijih i najtraženijih parova u svetu sporta i marketinga, a brojne svetske kompanije angažovale su ih kao zaštitna lica svojih brendova.

Kako izvor navodi, reč je o ugovorima vrednim milione evra, koji su obuhvatali promociju garderobe, sportske opreme, luksuznih satova, ali i kozmetičkih proizvoda. Njihova zajednička pojava bila je garant uspešne kampanje, jer su simbolizovali sklad, uspeh i zdrav način života.

- Ana i Švajni su imali ozbiljne ugovore sa velikim kompanijama. Njihov imidž kao para bio je izuzetno cenjen na tržištu. Međutim, nakon odluke o razvodu, teniserka je jasno stavila do znanja da ne želi da nastavlja bilo kakvu poslovnu saradnju sa bivšim mužem - tvrdi izvor upućen u situaciju.

Prema istim informacijama, njihov pravni tim je reagovao i obavestio sve kompanije sa kojima su sarađivali da će ubuduće moći da ih angažuju isključivo pojedinačno. Ova odluka, kako se navodi, doneta je sporazumno, ali i vrlo odlučno, bez namere da se u budućnosti ponovo ukrste njihovi profesionalni putevi.

Dodatnu pažnju javnosti izazvale su i informacije o poslovnim poteškoćama sa kojima se Ana nedavno suočila. Naime, bivša teniserka je, kako smo pisali, uložila čak tri miliona evra u pokretanje kozmetičkog biznisa, koji nije ostvario očekivani uspeh.

Prema dostupnim informacijama, loša prodaja bila je samo jedan od problema. Navodno je Bastijan potraživao deo prihoda od tog posla, pozivajući se na ranije finansijske i bračne dogovore, što Ana nije želela da prihvati.

Upravo taj nesporazum dodatno je produbio jaz između nekadašnjih partnera i ubrzao donošenje odluke o potpunom razdvajanju kako privatno, tako i poslovno.

Autor: R.L.