Nestao je deo moje duše, to je bol koji nikad neće proći! Goga Sekulić se posle smrti majke vratila nastupima, jedva izustila ove reči!

Nije joj lako.
Pevačica Goga Sekulić nedavno se suočila sa ogrmnim gubitkom, kada joj je preminula majka, a sada se, posle teškog perioda, vratila nastupima. Iako priznaje da joj nije nimalo lako, to je bol sa kojim mora nastaviti da živi.
- Prosto nestao je deo moje duše i čovek na silu mora da nauči da živi tako, sad to razumem. To je bol koja nikada neće proći - rekla je pevačica i dodaje da zbog deteta i posla mora da ostane jaka.
- Gubitak roditelja je veliki gubitak... ali posao mora da ide dalje. Moja majka bi nas kritikovala da ne nosimo crno, sestra i ja smo se dogovorile da to ispoštujemo, ali mama bi uvek govorila da kada imamo gubitke mora da se radi i da život ide dalje, posebno kada imamo malu decu - navodi Goga.
Upravo zato je Goga, posle 40 dana, odlučila da se vrati nastupima, uz podršku oca koji ju je ohrabrio rečima da treba da se kreće među ljudima.
- Jedva čekam da izađe pesma o mojoj mami - emotivno ističe pevačica, dodajući da je njena majka lepše pevala od nje, ali da joj roditelji nisu dozvolili da se bavi pevanjem. Upravo ona je aktivno pomagala i u odabiru "ozbiljnijih" pesama za novi, deseti album - navela je ona.
Autor: R.L.