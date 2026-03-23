Plastičan verenički prsten! Maja Nikolić se udaje, na društvenim mrežama BLOKIRALA SVE MUŠKARCE sa neprimerenim porukama!

Rekla je "Da".

Pevačica Maja Nikolić otkrila da je od svog dugogodišnjeg partnera dobila verenički prsten, koji je pritom plastičan, ali joj to nimalo ne smeta.

- Verenički prsten je prelep i fantastičan, iako je od plastike. Meni ne trebaju brilijanti kada imam čoveka koji ima srce kao brilijant. Ljubav je svetinja - poručila je Maja.

Dodaje da ni nakon udaje ne planira da nosi skupoceni nakit, jer, kako kaže, suština odnosa nije u vrednosti prstena, već u emocijama koje stoje iza njega.

- Našla sam pravog muškarca. Lep, prezgodan, moćan, visok, uspešan, mojih godina. Nikada nisam volela mlađe muškarce i to se neće promeniti. Izvinjavam se mladima, ali to jednostavno nije moj izbor - navela je ona.

Pevačica ističe da je blokirala mnogo ljudi na društvenim mrežama jer ne voli poruke neprimerenog sadržaja.

- Blokirala sam više od 250.000 ljudi na društvenim mrežama jer ne želim neprimerene poruke. Ja sam majka dva sina i znam šta znače red i granice. Moj partner to poštuje i srećan je što ima porodicu pored sebe - rekla je Maja.

Autor: R.L.