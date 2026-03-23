Glumio je udovca koji pronalazi LJUBAV NA GROBLJU! Po ovoj ulozi ćemo zauvek pamtiti Radoja Čupića!

Tuga!

Poznati glumac Radoje Čupić (1958-2026) preminuo je danas, što je izazvalo veliku tugu u umetničkom svetu.

Radoje je bio prvak SNP, jedan od najcenjenijih srpskih glumaca. Igrao je glavnu ulogu Apollonovom filmu "Ako kiša ne padne".

Ova setna i romantična komedija govori o usamljenosti i ljubavi. Svako ko je gledao film uživao je u susretu, prijateljstvu i na kraju ljubavi penzionisanog profesora muzike i učiteljice. Udovci (koje glume Radoje Čupić i Gordana Đurđević) upoznaju se na groblju, on donosi cveće i peva pokojnoj ženi, a ona pored muževljevog spomenika glasno čita novine. Oboje imaju lepe uspomene na nekadašnje ljubavi, a u njihovoj vezi se raduje i njena ćerka, pa čak i prodavačica iz kioska. Nema povišenih tonova, psovki ni spletki. Za kraj tango po kiši i poljubac

Autor: R.L.