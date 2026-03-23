TRUDNA KSENIJA KNEŽEVIĆ! Bivša Uraganka u drugom stanju, otac Knez potvrdio najlepše vesti: Jedva čekam da postanem deda!

Pevačica uživa u ovom periodu života, a najlepše tek sledi.

Ćerka Nenada Kneževića Kneza i bivša članica Uraganki, Ksenija Knežević u blagoslovenom je stanju.

Najlepše vesti potvrdio je i njen otac.

- Presrećan sam! Jedva čekam da postanem deda - rekao je Knez.Ksenija čeka dete sa dugogodišnjim partnerom Nikolom Todorovićem Todorom, koji dolazi iz imućne i ugledne porodice sa Vračara.On je i suvlasnik poznatog lanca fast food burgera u Beogradu.

Njihova ljubavna priča traje godinama i bila je prilično turbulentna – više puta su raskidali i mirili se. U jednom periodu, Ksenija je navodno bila u vezi i sa glumcem Pavle Mensur, ali se na kraju ipak vratila Todoru, sa kojim sada započinje novo, najlepše poglavlje u životu.

Želi svadbu iz bajke

Todor je iz imućne porodice, pa će venčanje biti veliko i neće štedeti za isto.Ksenija želi bajkovito venčanje, a, iako su mnogi mislili da hoće skromnu svadbu, odlučila se za svadbeno veselje sa velikim brojem gostiju.Ona je odlučila da će venčanje biti u Beogradu, kako bi bilo lakše većini gostiju, prenosi "Scandal".

"Mnogo sam emotivan"Nenad Knežević Knez nedavno je za domaće medije otkrio da se njegova ćerka Ksenija udaje u maju.Nakon veridbe u Santoriniju, zakazana je svadba.- Nije odustala od muzike. Ksenija se udaje u maju mesecu, sledeće godine, zakazali su svadbu. Mene to jako raduje. U dugoj je u stabilnoj vezi, jedva čekam. Mnogo sam emotivan, kao svaki Crnogorac se trudim da to sakrijem. Jedva čekam da postanem deda, to je prosto prirodno. Došlo je vreme za to.

