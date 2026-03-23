ZATEKLA NAS JE TRUDNOĆA, SREĆNI SMO: Oglasila se Ksenija Knežević i otkrila u kom je mesecu

Izvor: Pink.rs, Blic

Ksenija Knežević ne krije sreću zbog najlepših vesti.

Ksenija Knežević, bivša članica grupe "Hurricane", je trudna sa izabranikom Nikolom Todorovićem, sa kojim je dugi niz godina u vezi.

"Zatekla nas je trudnoća"

Ksenija se oglasila i otkrila da je u petom mesecu trudnoće.

- Hvala vam puno, super se osećam. Zatekla nas je trudnoća. Srećni smo i moj partner i ja. Evo već je peti mesec. Nismo krili, samo nismo pričali šta se dešava - rekla je Ksenija za domaće medije i dodala:

- Nisam imala mučnine, moram da se pohvalim. Odlično podnosim trudnoću - ispričala je buduća majka.

