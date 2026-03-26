Holivudska magija bez skalpela: En Hatavej otkriva tajnu svog izgleda na dodeli Oskara

Na društvenim mrežama je podeljen video na kojem se vide glumica i njen frizer Orlando Pita prikazujući sve što je bilo potrebno da bi bila spremna za Oskar.

Holivudska glumica En Hatavej (43) izgleda zaista impresivno za svoje godine, a posle pojave na dodeli Oskara, mnogi su se zapitali da li je ipak za sve to zaslužna i poneka estetska operacija. Istina je da nije reč o operaciji, već samo jedan jednostavan trik koji je otkrio njen frizer.

Glumica iz filma "Bride Wars" pojavila se na pomenutom događaju u crnoj Valentino haljini spuštenih ramena, ukrašenoj ružičastim cvetovima i sa širokim crnim pojasom koji naglašava struk. Kombinaciju je upotpunila crnim somotnim opernim rukavicama, dijamantskim minđušama, dijamantskom ogrlicom i cipelama brenda Roger Vivier.

Ipak, najviše pažnje privuklo je njeno mladoliko lice.- Ima veoma talentovanog hirurga - prokomentarisala je jedna osoba na društvenim mrežama.U objavi na Instagramu, podeljenoj dan nakon Oskara, En Hatavej se osvrnula na ove glasine i otkrila trik iza svojih izraženih crta lica.

Naime, na društvenim mrežama je podeljen video na kojem se vide slavna glumica i njen frizer Orlando Pita prikazujući sve što je bilo potrebno da bi bila spremna za Oskar.

Dok je pravio elegantnu frizuru napola podignutu, napola spuštenu, frizer je oblikovao kratku pletenicu (dugu svega oko dva i po centimetra) od manjeg pramena kose blizu svake slepoočnice, zatim je učvrstio gumicom i obe povukao ka zadnjem delu njene glave.

- I izgledaš malo odmornije. To je trik - rekla je En Hatavej.Dakle, ako se dvoumite da li da u potpunosti isprobate lepljive trake za lice, razmislite o ovoj originalnoj metodi koju preporučuje holivudska glumica.

POVEZANE VESTI

Domaći

Anđela Đuričić ponosno prošetala nove silikone! Grudi pucaju u korsetu, pogledajte kako grmi posle raskida sa Gastozom (FOTO)

Domaći

Zavirite u dom Jelisavete Orašanin i Teodosića: Sve je spremno za novogodišnje praznike, okitila jelku specijalno rađenim ukrasima u stanu na Vračaru!

Svet

Nesvakidašnji prizor sa plaže u Dubaiju dok bukti rat: Sunčali se, pa ugledali šok prizor na nebu! (VIDEO)

Svet

Palestinskom glumcu zabranjen ulazak u SAD: Ne može da prisustvuje dodeli Oskara

Showbiz

Georgina Rodrigez doživela neviđenu blamažu! Snimak njenog pada na plesnom podijumu zapalio mreže (VIDEO)

Showbiz

Znate li kako izgleda Ana Vintur bez sunčanih naočara? Na 98. dodeli Oskara pojavila se bez njih (FOTO)