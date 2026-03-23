Naša pevačica progovorila o Darku Laziću, otkrila u kakvom je stanju: Mora da bude podrška deci pokojnog brata...

Pevačica Nadica Ademov progovorila je o porodičnoj tragediji kolege Darka Lazića i istakla da je pevač sada najpotrebniji ćerkama pokojnog Dragana. Naime, Nadica Ademov među prvima je došla kod Lazića kada se desila tragedija, a sada je otkrila da se čula sa Darkom.

- Kako će da bude, čuli smo se pre tri četiri dana, za sada je psihički jak. Rekla sam mu da mora da izdrži, to je velika tragedija da sam sa sobom raspodeli neke stvari i da prvenstveno bude podrška toj deci i da je život po nekada surov - rekla je Nadica za Blic.

"Mnogi mi fališ, rođeni!"

Podsetimo, Dragan Lazić, brat pevača Darka Lazića, nastradao je u saobraćajnoj nesreći 11. marta, a bol zbog gubitka ne jenjava. Darko je na društvenim mrežama podelio emotivnu uspomenu sa bratom, pokazujući kako su zajedno provodili vreme.

Njih dvojica bili su izuzetno bliski, a ljubav prema zajedničkim aktivnostima poput pecanja, vožnje motora i boksa dodatno je jačala njihov odnos. Pevač je objavio snimak jednog njihovog treninga, uz potresne reči koje su dirnule mnoge:

- Niko neće nikada moći da zameni tvoje mesto. Sa tobom je uvek bio smeh, bato… Mnogo mi fali svaki ovaj trenutak i svaka tvoja šala, rođeni.

Autor: Nikola Žugić