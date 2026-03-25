Mirka Vasiljević otkrila sa čime se suočava i šta joj strašno smeta: Samo se rešavam nervoze...

Glumica Mirka Vasiljević ponovo je privukla pažnju javnosti objavom na društvenim mrežama.

Ona je na svom Instagram profilu podelila snimak iz automobila, a uz opušteno izdanje i sunčane naočare, poslala je jasnu poruku svima koji se svakodnevno bore sa saobraćajnim gužvama. Naime, Mirka je bez zadrške priznala da ima svoj način da se izbori sa stresom:

"Ako me vidite da đuskam u kolima, nisam poludela – samo se rešavam nervoze od gužve u saobraćaju."

Ova iskrena i duhovita objava oduševila je njene pratioce, koji su se u komentarima masovno poistovetili sa njenim rečima.

Za kraj, glumica je svima poželela lep početak nedelje uz poruku:

"Srećan ponedeljak!".

Glumica se nije pojavila na zakazanom saslušanju

Podsetimo, Vujadin Savić je svoju suprugu predložio za svedoka u postupku protiv A.K., ali Mirka se dva puta nije pojavila na zakazanom saslušanju u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu. Ona je tada dostavila lekarsku dokumentaciju kao opravdanje.

Autor: Nikola Žugić