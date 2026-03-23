Najdublje misli o njoj su mi dok spava: Kasper emotivno o Mini, otkrio detalj iz njihove intime: Osetim...

Ljubavna priča pevačice Mine Kostić i njenog partnera Maneta Ćuruvije, poznatijeg kao Kapser, sve više privlači pažnju javnosti, uprkos sumnjama koje su od samog početka pratile njihovu vezu.

I dok su mnogi verovali da njihova romansa neće opstati, njih dvoje svakodnevno dokazuju suprotno - iskrenim emocijama i javnim izjavama koje ne ostavljaju ravnodušnim.

Kasper je nedavno na društvenim mrežama podelio fotografiju Mine, uz reči koje su mnoge raznežile.

- Tamo gde je sve prolazno, ona je moja večnost - napisao je, pa dodao:

- Najdublje misli o njoj su mi dok spava. Nekako tada kao da osetim svaki otkucaj njenog srca i svaki njen dah. Najbitnija stvar i osećaj koji mi se javi je da nisam sam i da je moj život potpun jer imam sebe uz nju.

Podsetimo, Mina je nedavno rekla da joj Mane nedostaje u svakom trenutku.

- Kad idem negde i kad se probudim i kad sam kod kuće i kad treba negde da radim, on je išao sa mnom svuda. Gde god da sam išla bio i on sa mnom, tako da, fali - rekla je ona, ističući da joj je Kasper velika podrška u karijeri:

- On mi pomaže od početka, otkako smo se upoznali, on je uz mene, prati moju karijeru od samog mog početka, mog pojavljivanja, tako da je on upućen u sve. Jako je ponosan na sve ono što sam ja postigla i što radim i kako radim.

Autor: Nikola Žugić